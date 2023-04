Bod bereme, znělo po remíze se Spartou. Slovácko chce zabojovat o čtvrté místo

„Teď se zaměříme na to, abychom zase dosáhli na čtvrté místo,“ připomněl stoper Slovácka Stanislav Hofmann, že tato pozice zajišťuje účast v pohárové Evropy.

Dvě kola před koncem základní části je tým z Uherského Hradiště pátý. Na čtvrté Bohemians Praha ztrácí dva body, na šestou Olomouc má k dobru tři body.

Slovácko je s bodem se Spartou spokojeno, i když po zápase cítilo určitou hořkost z vyrovnání. Hostující kapitán Ladislav Krejčí srovnal z penalty, ovšem televizní záběry odhalily, že jí nepředcházel faul.

„Penalta nebyla, předtím tam byl faul na našeho Vechetu a Reinberk se z nepochopitelných důvodů nemohl vrátit včas na hřiště,“ poukázal trenér Slovácka Martin Svědík. „Ale nestěžuju si, bod bereme. Chyby dělají všichni, patří to k zápasu. Jen nerozumím tomu, proč máme video.“

Sparťanský obránce Filip Panák hlavičkuje v utkání proti Slovácku.

Jeho výběr se po dobrém nástupu a vedení 1:0 zhruba od 30. minuty dostával pod stupňující se sparťanský nápor. Vynikající brankář Nguyen, kterému pomohly i tyčka a břevno, zneškodnil několik vyložených šancí soupeře. K tomu perfektně pracovala obrana, takže vedoucí tým tabulky dlouho nemohl najít recept. „Je třeba respektovat sílu soupeře. V obraně jsme přesto pracovali dobře, až na jednu výjimku jsme nedopustili propadlý balon,“ podotkl Svědík.

Jediný gól Slovácka zařídil mladík Pavel Juroška, ovšem ve statistikách nefiguruje. Z pravé strany nacentroval Mihálik a domácí forvard zakončil. Míč se od břevna odrazil na záda hostujícího gólmana Kováře a následně za brankovou čáru. V oficiálním zápase je proto uvedeno, že jde o vlastní gól.

„Hlavně je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ posteskl si Juroška, jenž nastoupil v nejvyšší soutěži teprve pošesté a premiérově v základní sestavě. Kvůli zranění střídal v 56. minutě. „Trému jsem měl možná trošku vnitřně, ale do hlavy jsem si ji nepřipouštěl. Na zápas jsem se chtěl co nejlíp nachystat a užít si to.“

Slovácko potvrdilo, že v poslední době mu to doma proti Spartě jde. Naposledy s ní před vlastními fanoušky nebodovalo v prosinci 2020.

„Je to úplně jiný tým než ve finále poháru,“ připomněl Hofmann loňskou slavnou výhru 3:1. „Když to srovnám, teď mají fazonu, hrají dobrý a náročný fotbal.“

I tak Slovácko uspělo. A už v úpterý může v Pardubicích zaútočit na vysněnou čtvrtou příčku.