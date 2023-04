Sparta? Pro můj růst je teď lepší Slovácko, říká talentovaný Vecheta

„Podle mých informací byl přestup do Sparty blízko. Po debatách s rodinou a agenty jsme se shodli, že pro můj růst bude lepší, když zůstanu ve Slovácku. Do Sparty bych měl jít jako ostřílenější hráč,“ uvědomuje si mládežnický reprezentant, který v zimě místo přesunu do Prahy prodloužil v Hradišti smlouvu do léta 2025.

Sparta je rozjetá, po dlouhé době má šanci na titul. Je to velká výzva?

Je to nejsilnější Sparta, jakou jsme za poslední dobu potkali. Předvedla výborný výkon v derby se Slavií, ale když hrála naposledy u nás, porazili jsme ji ve finále Českého poháru.

Tehdy nepřekvapilo, že jste ji zdolali. Teď je favoritem, že?

Papírově ano. Ale to nic neznamená.

Vnímáte, že je zranitelnější v defenzivě?

Může to tak vypadat. Ale nebude to jen o nás útočnících. Záležet bude na celém týmu.

Jako před týdnem v Teplicích, kde jste po půl roce v lize skóroval. Ulevilo se vám, že jste zlomil dlouhé čekání?

Oddechl jsem si hodně. Ještě lepší bylo, že jsem pomohl k vítězství. Každý zápas šlo vidět, že nám hroťákům se střelecky moc nedaří. Ubíjí vás to, když vám to nepadá.

Míč jste poslal hlavou do sítě. Váš typický gól?

Takové dávám nejčastěji. Havlas (Marek Havlík) poslal pěkný centr na přední tyč, kde jsem si naskočil. Podobný jsem vstřelil Teplicím i předtím. Jen s tím rozdílem, že centroval Káca (Michal Kadlec) na zadní tyč.

Na svém kontě máte čtyři ligové trefy. Nečekal jste od sebe přece jen více?

Nejsem spokojený. Chtěl jsem více branek. Příležitostí jsem měl dost. Občas jsem ale nedal, jindy mě dobře vychytal brankář. Je to hodně o zkušenostech, které teprve sbírám. Čím víc se teď dostávám do hry a pravidelněji nastupuji, je to lepší. Oproti minulé jsem se vyhrál. Na tréninku se snažím makat.

V lize jste debutoval měsíc po svých šestnáctých narozeninách. Hodně se o vás mluví, píše. Jak se vyrovnáváte se zájmem?

Neberu to jako tlak, ale jako pozitivní věc. Každého potěší, když ho srovnávají, píší, že by mohl hrát za Spartu. Jinak se ale okolí snažím neřešit. Soustředím se na to, kde a s kým hraji.

Trenér Svědík žehrá na slabší produkci útočníků. Chtěl by v týmu spolehlivého střelce, který dá za sezonu dvouciferný počet gólů. Troufáte si na tuhle metu?

Věřím, že se můžu trefit vícekrát. Ale vím, že musím přidat. Třeba v mezihře, rozehrávce. Není to jen o gólech. Tým potřebuje, aby útočník udržel míč a mohli jsme tvořit hru dál dopředu. Tam mám rezervy. Povedl se mi v tom třeba domácí zápas s Plzní, ale musím to opakovat v každém utkání, být stabilnější ve výkonech.

V týmu Slovácka je kupa třicátníků. Jak se vám mezi nimi žije?

Zvykl jsem si. Už jsem tady delší dobu, od 16 let. Ve Slovácku je super parta. Se všemi jsem zadobře. Zavtipkujeme. Ale je pravda, že my mladší máme k sobě blíže, trávíme čas i po tréninku, naše zájmy jsou trochu jiné.

Ozvete se občas, nebo spíše nasloucháte?

Ke všem v mužstvu mám respekt. Někteří kluci jsou o hodně starší, mnohem zkušenější, takže v kabině hlavně poslouchám. Když jsme ale na hřišti, je to jiné, tam se dokážeme seřvat, kdo kam má jít.

Ještě k lize. Jak těžké bude obhájit v konkurenci Bohemians 4. místo, které znamená postup do předkola Konferenční ligy?

Bohemka příjemně překvapuje výsledky i hrou, ale snažíme se ji dohnat a věřím, že ji přeskočíme.