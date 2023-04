Sparťan Sadílek: Z týmu cítím sílu. Věřím, že ztráty nás spíš nakopnou

Sparta po druhém zaváhání za sebou přišla o první příčku v tabulce. Po minulé remíze v derby a po zakopnutí v Uherském Hradišti ji Slavia po výhře nad Bohemians bodově dotáhla a o skóre přeskočila.

Do konce základní části zbývají dvě kola, Sparta ve středu hraje s Plzní a příští neděli v Liberci. „Do Slovácka jsme bušili, chtěli dát druhý gól, ale bohužel se to nepovedlo,“ litoval šestadvacetiletý Sadílek.

Slavia je zase už před vámi, co to se Spartou udělá?

S námi nic. Jestli chceme hrát o titul, musíme být silní. Minule se Slavií i tady jsme prohrávali a dokázali vyrovnat. Věřím, že nás to spíš nakopne, než aby nás to srazilo. Z kabiny cítím sílu.

Jaké to bylo pro vás osobně?

Moc jsem se těšil, ale zároveň jsem chtěl vyhrát. Chtěl jsem Slovácko porazit i podruhé v sezoně. Aspoň že máme bod, ale dva jsme ztratili.

Proč jste nevyhráli? Co podle vás rozhodlo?

Prvních dvacet minut jsme propadli, byli bez pohybu, bylo to od nás pomalé. Pak jsme dobře zareagovali, do zápasu se vrátili a Slovácko už jsme do ničeho nepustili. Jen škoda, že jsme nedali šance. Že jsme líp nedohráli nějakou akci, že se po centrech k nám něco neodrazilo. Ještě v nastavení jsme tam měli možnost, ale bohužel nedali.

Čím si ten nepovedený úvod vysvětlujete, i když jste věděli, co vás tady čeká?

Před zápasem jsme si říkali, že to bude hodně těžké utkání, spousta soubojů. Čekali jsme, že budou hrát v pěti vzadu, často tam měli i sedm hráčů, ale my měli hrát rychleji. Každý balon dávali za naši obranu, a jedna akce jim vyšla. Pro nás bylo těžké dotahovat, Slovácko moc gólů nedostává. Mrzí mě, že jsme to neotočili.

Ve středu máte Plzeň, za týden hrajete v Liberci a další středu vás čeká finále poháru proti Slavii, za další tři dny začne nadstavba. Jak jste na tom fyzicky?

Dobře jsme potrénovali a myslím si, že je to vidět. Trenéři sledují čísla, kolik naběháme. Hodně s námi mluví, jsme dobře připravení. Každý radši hraje.