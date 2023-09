Ukázalo se, že jsme lepší, řekl Priske. Po Liberci chválil Kuchtu i Haraslína

Priskemu vyšlo střídání, především nasazení Lukáše Haraslína, s kterým se liberecká obrana vůbec nevěděla rady.

„Myslím si, že naše tři body jsou zasloužené. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, v Liberci to tak je vždycky. A v prvním poločase se to potvrdilo,“ řekl Priske.

„Ale cítil jsem, že budeme postupně čím dál silnější. Ve druhém poločase se ukázalo, že jsme lepším týmem.“

Byl klíčovým momentem utkání příchod Haraslína?

Samozřejmě. Naskočil z lavičky, dal dva góly a vytvářel nebezpečí před libereckou brankou. Víme, co dokáže, dal několik krásných gólů. Prosadil se ve čtvrtek v kvalifikaci Evropské ligy a teď znova. Ale zvedl se i celý tým. Birmančevič, Kuchta a další. Liberec měl čím dál větší problémy a začal hru otevírat. Celý náš tým odvedl opravdu dobrý výkon, snad s výjimkou deseti minut v úvodu druhého poločasu.

Kuchta podruhé za sebou nastoupil z pravé strany útočné formace. Myslíte si, že mu to tam sedí?

Je jasné, že Kuchta radši hraje na hrotu, to je stoprocentní, i já tam vidím jeho největší kvality. Ale také vidím, že je nám schopen pomoct i na jiné pozici, což dokázal právě proti Dinamu Záhřeb. V Liberci to bylo zase jiné utkání a měl jsem pocit, že by mohl mít v prvním poločase problémy s těsnou obranou soupeře. Z hlediska nasazení a disciplíny jsem s jeho výkonem spokojen.

V poločase jste střídal Peška. Proč, byly za tím zdravotní důvody?

Ne, Pešek je zdravý, bylo to čistě taktické rozhodnutí. V prvním poločase předvedl pár dobrých věcí, vždycky nám přinese do hry hodně energie a rychlosti, ale rozhodli jsme se pro změnu.

Poprvé po přestupu z Brna nastoupil Michal Ševčík, který dosud hrál jen za béčko. Zlepšil se tedy?

Samozřejmě. Potřeboval se adaptovat na jinou kvalitu, je to tady ve větší intenzitě, než byl zvyklý, ale je to profesionál. Nebrečel, dělal dobré kroky kupředu, takže jsem spokojený za to, jak si vede. Vidím od něj na tréninku velmi dobré věci, které v budoucnu určitě využijeme. Zlepšuje se po všech stránkách.