Na hřišti jen třetinu času, i tak je sparťan Haraslín nejlepším střelcem ligy

„Je jedno, kdo ty góly dává. Hlavní je, abychom je dali my. V minulých zápasech se to povedlo spoluhráčům, dnes mně,“ líčil Haraslín s úsměvem do kamery televize O 2 .

Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant prožil parádní týden. Ve čtvrtek povedenou trefou ve druhé minutě nastartoval mužstvo k triumfu v odvetě play off Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb (4:1).

V neděli zápas v Liberci sledoval hodinu z lavičky. Když z ní vstal, souboj 7. ligového kola rozhodl.

Nejdřív střílel dvakrát těsně mimo, další akci v 68. minutě už však vyřešil dobře. Obešel i gólmana Vliegena a poslal míč do odkryté brány. O devět minut později další útok zakončil parádním obstřelem.

„Za góly jsem rád, ale nejdůležitější je vítězství. Byl totiž těžký terén. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ líčil v rozhovoru. „Je dobře, že jsme potvrdili vítězství nad Dinamem.“

Než Haraslín přišel na hřiště, Liberec se dobře bránil. Ulehčila mu to i nepřesná hra sparťanů, nedařilo se Olatunjimu. Za něj šel Haraslín, Kuchta se přesunul z pravé strany na hrot a liberecká obrana nestíhala.

„Byli na nás dobře připravení, ale pak odešli fyzicky. Když jsme potřebovali, tak jsme přidali a vyhráli,“ prohlásil Haraslín. „Jedeme dál, další vítězství nás těší.“

Sparta do reprezentační přestávky jde z první příčky, Haraslín je nejlepším střelcem ligy.

Dva góly dal už v úvodním dějství proti Olomouci (2:0), pak se trefil i ve třetím proti Pardubicím (5:2).

Minule proti Karviné a ve čtvrtém kole v Jablonci vůbec nenastoupil, v Teplicích a s Pardubicemi hrál jen poločas. A v Liberci poslední půlhodinu. Celkem jen 257 minut z 630 možných. I proto je jeho bilanci nadprůměrná.

„Hrajeme hodně zápasů, každý týden dva. A je dobře, že máme široký kádr a můžeme se prostřídat,“ řekl.