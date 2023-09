Sparta přivedla reprezentanta Ekvádoru. Na Letnou přestupuje Preciado

Na Letné podepsal víceletou smlouvu, informovala Sparta na svém webu.

Preciado bude připraven Spartě pomoci i v Evropské lize. Soupisky pro skupinovou fázi se uzavírají v pondělí o půlnoci.

„Máme radost, že se nám podařilo příchod Ángela dotáhnout. Těší nás, že si z možností, které měl, vybral právě Spartu,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Ángelo je reprezentant své země v ideálním věku. Má zkušenosti například i z posledního mistrovství světa, na kterém odehrál všechny zápasy Ekvádoru v základní sestavě. Nastupoval i v belgické lize, což je kvalitní soutěž. Je zvyklý na různé herní systémy, dobře zapadne do našeho stylu hry, zkvalitní náš kádr. Všichni v klubu se těšíme, až se po splnění reprezentačních povinností připojí k týmu,“ doplňuje Rosický.

Pan Angelo❓ Vítáme tě v rodině 🤵‍♂️ #acsparta pic.twitter.com/iMxZPlPL6D — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 4, 2023

Preciado do Evropy přišel v roce 2021, když si ho z ekvádorského Independiente del Valle vyhlédl belgický Genk. Tam strávil tři sezony, ve kterých si připsal sedmdesát startů a sedm asistencí, gól však nevstřelil.

Genk za něj tenkrát zaplatil tři miliony eur, podle renomovaného webu Transfermarkt se teď jeho hodnota pohybuje okolo 3,3 milionu eur (přibližně osmdesát milionů korun).

Ve čtvrtek odehrál Ángelo Preciado ještě odvetu play off Konferenční ligy proti Demirsporu, v nominaci na nedělní ligový duel už chyběl.

Ekvádorský pravý bek se narodil v únoru 1998. Už v mládeži zamířil do klubu Independiente. S týmem vyhrál v roce 2018 pohár Copa Sudamericana, tedy druhou nejvýznamnější mezinárodní fotbalovou soutěž v Jižní Americe.

Ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado v dresu Sparty.

V následující sezoně si sám v klubu Independiente del Valle’s zahrál Copa Libertadores, neboli Pohár osvoboditelů, jihoamerický ekvivalent Ligy mistrů. Ve skupinové fázi se Ekvádorcům povedla dokonalá odveta, když vyhráli skupinu před Flamengem, kterému dokonce uštědřili debakl 5:0, pod který se jedním gólem podepsal i Preciado.

V té době už pětadvacetiletý obránce pravidelně patřil do kádru ekvádorské reprezentace, za kterou debutoval v roce 2018. Preciado pak přispěl k tomu, že se Ekvádoru podařilo postoupit na mistrovské světa do Kataru. Na šampionátu v roce 2022 nastoupil jako člen základní sestavy do všech třech zápasů ve skupině s Katarem, Nizozemskem a Senegalem.

Preciado může být prvním Ekvádorcem, který se v české lize představí v dresu Sparty.