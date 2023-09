Chci dávat góly za Spartu. A třeba to vyjde v zimě, říká Kuchta o přestupu

Před necelými dvěma týdny v úvodním utkání play off o postup do Evropské ligy v Záhřebu chyběl v základní sestavě. Následující ligové utkání s Karvinou proseděl na lavici.

Proč? Je snad na odchodu? „Není na svém topu,“ reagoval kouč Brian Priske.

Kuchta stejně jako někteří spoluhráči nebo kouč Priske v minulých dnech prodělali nachlazení. Mezitím klub řešil nabídku z Midtjyllandu. Byla však nízká.

„Nebyl to jen Midtjylland, měl jsem i jiné kluby,“ podotkl Kuchta.

Po utkání s Karvinou, v němž neodehrál ani minutu, se sešel s nejužším vedením Sparty a řešil, co bude dál. „Něco jsme si řekli. Domluvili jsme se, mám tady smlouvu a pokračuju. Rozhodnutí respektuju,“ zdůraznil Kuchta.

„Chci hrát tak, aby ty kluby, které měly zájem teď, aby ho měly i dál. A třeba se domluvíme v zimě. Pro mě je zásadní pomáhat týmu, dávat góly a mít asistence.“

Šestadvacetiletý útočník začíná ve Spartě druhou sezonu. Tu minulou v ní hostoval z Lokomotivu Moskva, v němž po přestupu ze Slavie strávil jen jaro 2022.

V závěru posledního ročníku Sparta uplatnila opci, ruskému klubu zaplatila podle specializovaného serveru Transfermarkt přes šedesát milionů korun. Přestup oznámila v polovině května po vítězném derby, v němž udělala zásadní krok k titulu.

I když teď na Kuchtu dostala nabídky, o svého útočníka číslo jedna přijít nechtěla. „Je to pryč, už to nemá cenu komentovat. Pro mě osobně se nic nemění, dál chci pomáhat Spartě.“

Na otázku, jestli vedle Midtjyllandu, kam před pár dny přestoupil sparťanský odchovanec Adam Gabriel, měl nabídky i z elitních západoevropských soutěží, Kuchta odpověděl: „Nechal bych to bez komentáře.“

Za Spartu v posledních dvou zápasech nastoupil na pozici pravého útočníka, ale jak v odvetě proti Dinamu Záhřeb (4:1), tak v neděli v lize v Liberci (2:0) zahrál výborně. V Liberci jeho výkon rostl ve chvíli, kdy se po hodině hry přesunul na pozici hrotového útočníka.

„Mám asistenci, takže to o lecčems vypovídá. Léta mám návyky jako devítka a tohle je přece jen trochu jiný post. Mám jiné úkoly, musím hrát víc do defenzivy, víc se vracet, je to náročnější na běhání,“ líčil.

Sparťanský útočník Jan Kuchta si připravuje míč ke vstřelení gólu proti Teplicím.

Jenže když chce mít Priske na hřišti Kuchtu i Victora Olatunjiho zároveň, jeden z nich musí na pozici, která mu není úplně vlastní.

„Pomalu se s tím srovnávám, nemám s tím problém. Ale můj hlavní post je ve středu útoku, na tom se nic nemění.“

Podobné to bylo v minulé sezoně, kdy Kuchta nastupoval v útoku s Tomášem Čvančarou. I když je rovněž spíš hrotovým útočníkem, přijal roli na pravé straně a s Kuchtou jim to šlo náramně.