Souček zůstane ve Slavii aspoň do léta, ujišťuje Tvrdík i hráčův agent

Informace jako první přinesl server seznamzpravy.cz.

„Učinili jsme spolu dohodu, že se Slavií zůstane Tomáš po celou tuto sezonu, to znamená, že v lednovém přestupním okně se kolem něj nebude dít nic. Tomáš Souček je nyní enormně důležitým hráčem pro Slavii i národní tým,” prohlásil Paska pro seznamzpravy.cz.

Souček v minulých měsících podepsal se Slavií novou lukrativní smlouvu, podle které je nejlépe placeným hráčem v Česku. Jeho roční plat je údajně víc než čtyřicet milionů korun.

Ve smlouvě má i podmínky, za kterých může odejít do jiného klubu. Výše klauzule je na české poměry závratných patnáct milionů eur, v přepočtu asi 390 milionů korun.

„Ano, Tomáš zůstane a dojde ke zvýšení výstupní doložky,“ napsal Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Ano, Tomas zustane a dojde ke zvyseni vystupni dolozky. https://t.co/IWNqAGcHyB — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 4, 2019

Souček patří k nejlepším hráčům ligy, na středního záložníka má ohromující čísla. V letošním ligovém ročníku nastřílel ve třinácti zápasech sedm branek, v minulém skóroval třináctkrát. Je tahounem mužstva, nikdo není pro Slavii tak důležitým hráčem jako on.

Zahraniční kluby už o Součka usilovaly, ale nenabídly odstupné, za které by ho Slavia byla ochotna pustit, nebo se angažmá nepozdávalo Součkovi.

Co bude dál?

„Těch možností je celá řada, jisté je, že do úvahy nepřipadají žádné exotické destinace. Pokud Tomáš odejde, tak do top ligy. A do top klubu,“ zdůraznil hráčův agent Paska.