Zahozená penalta ho štve. Měl jsem v hlavě ten hattrick, přiznal Souček

Souček byl proti Ostravě zase všude. Často u rozehrávky, stále v pohybu, dostával se i do zakončení – vždyť právě on posunul Slavii do dvoubrankového vedení.

A vysloužil si velkou chválu ze soupeřova tábora.

Slavia - Baník 4:0 po půli na jednu bránu, Souček navíc nedal penaltu zpravodajství ze zápasu 15. kola první ligy

„Byl klíčem k zápasu a je klíčem celé současné Slavie. Výjimečný hráč, nejen, že hraje v prostoru defenzivní šestky a dokáže rozehrát, ale umí i střílet góly,“ uznale vykládal hostující trenér Bohumil Páník.

„Třeba Busquets hraje ve svém prostoru a nedokáže se takhle dostávat na hrot, to je kondiční výjimečnost, skvělá orientace ve hře. Souček vyplňuje prostory, kde má být, zasouvá se do stopera, na šestku, najednou je nahoře a dává gól... Na naši ligu výjimečný hráč, pro reprezentaci také,“ uvedl.

Slávistický středopolař zatím zaokrouhlil svou bilanci v nejvyšší soutěži na třicet branek, mohl mít přitom o jednu víc.

Jenže ostravský gólman Viktor Budinský vám penaltu za stavu 2:0 vystihl. Mrzí vás hodně, že hattrick nemáte?

Štve mě, že jsem penaltu neproměnil. Na druhou stranu jsem rád, že to nepřišlo třeba za stavu nula nula.

Nebo v úterý v Barceloně.

Nebo. (úsměv) Musím se víc soustředit, měl jsem v hlavě hodně ten hattrick a ne tu situaci jako takovou. Proto to dopadlo tak špatně. Musím být víc koncentrovaný, beru to jako velkou chybu.

Na Baník umíte, jediný ligový hattrick jste mu dal v únoru 2016.

To jsem měl v hlavě taky, že by hattrick mohl přijít znova. Mrzí mě, že nepřišel, ale hlavně je důležité, že jsme to zvládli.



Po nedávném vítězství nad Příbramí jste říkal, že za stavu 2:0 penalty nikdy nekopete. Potřebujete tedy spíš být pod tlakem?

Tohle byla moje první penalta, kdy skóre bylo o víc gólů. Prakticky každou jsem doteď kopal spíš za stavu nula nula nebo jedna jedna. Asi ten tlak je lepší, než za stavu 2:0, když soupeř dostane ještě červenou a je to skoro rozhodnutý zápas. Možný bude lepší, když bude příště tlak.



Váš první gól prolomil zarputilou obranu Ostravy, navíc těsně před přestávkou. Byl rozhodující?

Byl dost důležitý. Věděli jsme, že na nás Baník vlétne, že zkusí hrát to, co před třemi dny v poháru. Hodně jsme je ale obehrávali a čekali jsme, až přijde nějaká šance a gól. A že odpadnou. Přišel gól a druhou půli jsme už hráli tak, jak jsme chtěli.

Cítili jste, že Baníku zejména po pauze docházely síly?

Bylo znát, že první poločas byli úplně všude, běhali s námi. Říkali jsme si, že už jim musí dojít energie, protože se hrálo 120 minut ve středu a měli vysoké tempo. Doufali jsme, že jim odejdou síly a budeme mít víc prostoru - a ve druhé půli to tak bylo.



Celkově jste tedy spokojení, jak jste zareagovali na vyřazení z osmifinále poháru?

Hodně jsme se o tom bavili. Vyřazení je pro nás nepříjemná situace, jsem rád, že jsme to takhle zvládli.



Ligovou neporazitelnost jste natáhli na 21 zápasů. Co pro vás takové statistiky znamenají?

Je to hezký, ale nemůžeme polevit. Po jedné ztrátě můžou přijít další a další, chceme dál dominovat a jsem rád, že to nám to proti Baníku takhle šlo.