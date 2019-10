Pohodlný náskok? Ne, tohle se dá ztratit hned, upozorňuje Souček

„I podle postavení v tabulce je vidět, že se v Jablonci těžko vyhrává a je to pro nás určitě úspěch zvládnout to tady za tři body,“ pochvaloval si slávistický záložník Tomáš Souček, střelec veledůležitého prvního gólu.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Zhruba od patnácté minuty jste hru režírovali, bylo to o trpělivosti?

To jo. Hodně jsme to obehrávali a bylo to vyloženě o prvním gólu, který naštěstí přišel, i když až ve druhém poločase. I v prvním totiž byly určité příležitosti, které jsme měli proměnit, ale Jablonci skvěle zachytal gólman Hrubý. Ale celkově si myslím podle hry, že jsme předvedli dobrý zápas.

Právě vy jste měl po hlavičkách dvě velké šance...

...už jsem se pokaždé skoro radoval z gólu, ale dvakrát mi to skvěle vytáhl, tak jsem mu už říkal, že je muž kola. I proto jsem rád, že mi pak to dotřetice vyšlo.

Čas ubýval, věřil jste, že ty šance ještě přijdou?

To ano, protože jsme se tam pořád cpali, sypalo se to před bránu z jedné i z druhé strany a měli jsme fakt velký tlak. Proto jsem věřil, že to prolomíme a někdo ten gól dá. Myslím, že to oživili i střídající hráči.

Jablonec měl šance až za stavu nula dva, překvapilo vás, že nebyl tentokrát tak silný do ofenzivy?

Bylo to asi i naší defenzivou, že jsme k nim dobře dostupovali, oni tak mohli hrát jen dlouhé balony a to kluci vzadu skvěle odbránili.

V sestavě bylo minimum změn, bylo těžké se zregenerovat po náročném středečním zápase s Dortmundem?

Je to jak kdy, ale teď to zase tak těžké nebylo. Sice jsme s Dortmundem prohráli, což nás hodně mrzelo, ale myslím, že jsme předvedli docela dobrý výkon a to se pak regeneruje vždycky líp. Třeba jako po vyhraném utkání v lize. Řekl bych, že bylo dost času se na Jablonec připravit.

Plzeň prohrála v Boleslavi, takže jste na prvním místě v šestibodovém trháku, jak se to poslouchá?

Je to samozřejmě hodně příjemné. Před zápasem jsme věděli, že Plzeň ztratila a byla to pro nás další motivace, abychom se cítili v tabulce zase líp a byli jsme klidnější. Ale určitě to nijak nepřeceňujeme, šest bodů, to jsou dva zápasy, to se dá ztratit hned. My chceme dominovat v každém zápase, takže o nějakém pohodlném náskoku vůbec nechceme slyšet.