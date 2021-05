Vrba: Ať Plavšič řekne, co chce. Rosický: Spekulace o Slavii kolují týdny

Chystaný přesun srbského křídelníka ze Sparty do Slavie je od začátku týdne v Česku fotbalovým tématem číslo jedna. Podle zdrojů serveru iSport.cz, který s informací přišel jako první, i na základě zpráv, které získal iDNES.cz, je všechno dojednáno.



„Jestli bude Plavšič ve Spartě pokračovat? Na to teď nedokážu odpovědět,“ řekl Rosický v podcastu Sparťanských novin, kde byl hostem společně s trenérem Pavlem Vrbou.

„Sám hráč by měl říct, co chce. Jestli svou budoucnosti vidí ve Spartě, měl by to jednoznačně definovat. Pokud má v úmyslu odejít, bylo by fér, aby to řekl a my se podle toho zařídili,“ prohlásil kouč.

Pro Spartu jde o citlivé téma.

S Plavšičem podle Rosického o nové smlouvě dál jedná, ještě před příchodem trenéra Vrby se přitom nebránila jeho odchodu. Případné zájemce však odrazovala výše hráčovy smlouvy, dojednané na Letné ještě ve štědré éře Andrey Stramaccioniho.

„Plavšič vlastně rok nebyl členem základní sestavy, nehrál loni na jaře, osmnáct měsíců před koncem smlouvy, nehrál ani na podzim. Až když tým převzal Pavel Vrba, dostal šanci a trenér za mnou následně přišel, že by s hráčem chtěl pracovat dál. Od té doby pracuji, abych Pavlovi vyhověl,“ vysvětlil Rosický.

Zpráva o letním přesunu Plavšiče na druhý břeh Vltavy prosákla ven jen dva dny před pohárovým derby, které Sparta se Slavií prohrála 0:3. Letenští navíc ztrácejí i v lize, kde potřebují v posledních pěti zápasech vítězit, aby skončili druzí.

„Věřím, že i po pro nás nepříznivých výsledcích z poslední doby je šance, abychom tenhle cíl splnili, pořád velká,“ řekl Rosický. „Pokud bychom skončili druzí a hráli o Ligu mistrů, tak pro mě jde všechno podle plánu: loni jsme získali po letech trofej a byli v Evropě, v týmu máme mladé kluky, kteří dorůstají, od nové sezony budeme mít nové zázemí a infrastrukturu, je tady výborný trenér,“ pokračoval.

Trenér Sparty Pavel Vrba. Sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Je klíčové, aby Sparta hrála na podzim skupinu evropských pohárů, ať už bude jakákoli. Jedině v takových zápasech totiž hráči získávají zkušenosti a sebedůvěru,“ přitakal Vrba.

Zdůraznil, že se s Rosickým shodují i na tom, jak tým pro příští sezonu posílit.

„Už víme, jaké hráče chceme a budeme dělat všechno pro to, abychom dvě nebo tři nové tváře přivedli, ale určitě to není tak, že bych chtěl v týmu udělat průvan, že přijde třeba deset nových lidí,“ ujistil Vrba.

„Sparta má už teď v kádru zajímavé fotbalisty, kteří mohou tvořit její budoucnost a za dva roky klub dostat tam, kde ho fanoušci chtějí vidět,“ podotkl Vrba. „I já věřím tomu, že se blíží doba, kdy bude Sparta dominovat, bude hrát o tituly a ne jen se zpovzdálí dívat, jak někdo další oslavuje. Sparta má dobře nakročeno, i proto jsem se pro její nabídku rozhodl.“