Třaskavý přesun ze Sparty do Slavie, k mistrovi má přijít Plavšič

Je to mimořádně pikantní novinka už i vzhledem k tomu, že se ve středu hraje znovu derby, tentokrát o postup do pohárového finále.

Server iSport.cz informuje, že podle jeho zdrojů má být Plavšič v Edenu dokonce domluvený na podmínkách smlouvy od 1. července.

Plavšičovi současný kontrakt ve Spartě, kde působí od léta 2017, vyprší koncem června. Znamená to, že už od tohoto ledna mohl vyjednávat o smlouvě jak se současným zaměstnavatelem, tak s jiným zájemcem.

Ukazuje se, že tím je Slavia.

Sparta přitom dynamickému srbskému křídelníkovi nové podmínky nabídla, vyjádřila zájem, aby na Letné pokračoval, ale Plavšič zatím nekývl, k dohodě podle informací iDNES.cz nedošlo.

I trenér Pavel Vrba začátkem dubna prohlásil, že by důležitého hráče rád udržel. „Nejsem na tom tak dobře, abych mu já dával smlouvu. No, i když možná bych ho rok uživil. Ale vážně, věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby ho udržela,“ říkal po deklasování Teplic (7:2).

Vypadá to ale, že se to Letenským nepodařilo.

Nevysoký záložník, který už delší dobu patří mezi oblíbence slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, je na cestě na druhý břeh Vltavy.

Plavšič ve Spartě hraje čtvrtou sezonu, byl jednou ze zahraničních posil v éře italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Na rozdíl od většiny tehdejších akvizic neúspěšného kouč je v jejím kádru dodnes, obvykle nastupoval v základní sestavě.

Má obdivuhodné zrychlení, velmi solidní techniku, nebojí se soubojů jeden na jednoho, ale mohl by být produktivnější, v 79 zápasech nejvyšší soutěže nastřádal jen sedm branek a jedenáct asistencí.

