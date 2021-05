Jablonec už je v pohárech. O co ještě se hraje, co české kluby v létě čeká?

Slavia je od neděle šampionem, to je první jistota.

Jablonec nemůže skončit hůř než na páté příčce s tím, že vítěz českého poháru (Plzeň, Sparta, nebo Slavia) se umístí v tabulce před ním.

A pokud by finále v poháru ovládl tým, který se tabulkou propadne na pátou a horší příčku (Plzeň, nebo Sparta), Jablonec stejně bude nejhůř do čtvrtého místa. To už je také jistota.

Spíš je však víc pravděpodobné, že Jablonečtí obsadí druhé či třetí místo, před finišem to mají rozehrané skvěle. Až tak, že to ani sami nečekali.

„Udržet druhé místo je pro nás obrovská motivace,“ říká Ivan Schranz, s třinácti góly společně se slávistou Janem Kuchtou nejlepší kanonýr ligy.

Ve zbývajících čtyřech kolech se rozhodne nejen o králi střelců, ale především o obsazení zbylých čtyř pozic, které Česko vyšle do Evropy. Tři z nich budou z ligy, jedna z poháru.

2. místo kvalifikace o Ligu mistrů

Nebude to senzace, až po 34. dějství bude „šampionem“ mezi ostatními Jablonec. K druhé příčce má jednoznačně nejblíž, hraje pro něj tříbodový náskok na třetí Spartu, mnohem lepší forma i příznivý los.

Doma má slabé Teplice, venku slabou Příbram, pak sice hostí Slavii a sezonu završí na hřišti Pardubic.

Kdo hraje o 2. místo Kandidáti: Jablonec, Sparta Největší šance: Jablonec Teoretická šance: Plzeň, Slovácko

Sparta může současné manko smazat příští týden vítězstvím v dohrávce proti Plzni. V případě bodové rovnosti na konci ročníku nerozsoudí oba týmy vzájemná bilance, ale rozdíl skóre, které mají sparťané zatím o pět branek lepší.

Proti nim však hraje horší forma, rozhodit ji může případný středeční neúspěch v semifinále poháru proti Slavii. K tomu spekulace o odchodu záložníka Plavšiče právě do Slavie.

Ve zbývajících ligových kolech vedle konkurenta z Plzně hostí doma Ostravu, což je pro Spartu většinou velmi těžký zápas. Venku ji čeká Mladá Boleslav a Bohemians, oběma týmům se v poslední době daří. V závěrečném kole sparťané mají Brno, čili soupeře na úrovni Teplic či Příbrami.

„Je to pro nás už složité. Chceme hrát o druhé místo, to je úkolem Sparty, protože znamená kvalifikaci o Ligu mistrů. Chceme uhrát co nejvíc bodů a doufejme, že Jablonec něco ztratí a my to doženeme,“ poznamenal sparťanský kouč Pavel Vrba.

Letos naposledy jdou do kvalifikace o Champions League první dva týmy tabulky, od příštího ročníku to bude už jen mistr.

Slavii čeká druhé, spíš však až třetí předkolo mistrovské části kvalifikace.

Druhý tým ligy vstoupí do bojů o prestižní klubovou soutěž v 2. předkole nemistrovské části, kde budou druhé týmy ligové tabulky z Dánska, Rakouska, Turecka, Nizozemska a Celtic Glasgow.

Pokud ji obsadí Jablonec, bude nenasazený. Sparta, která kvůli posledním neúspěchům v Evropě přišla o svůj vysoký koeficient, nejspíš taky. Na nasazení by největší šanci měla Plzeň.

Ano, i Plzeň ještě teoreticky hraje o druhé místo. Musí se oklepat z nedělního debaklu 1:5 na Slavii, zabrat a především zvládnout vítězně dohrávku na Spartě.

Malou naději živí i Slovácko, které však na Jablonec ztrácí devět bodů a ve hře jich už je jen dvanáct.

Být na druhém místě je lákadlo, které skýtá velké výhody. Nejen, že tým může snít o stamilionech z bonusů a prémií z Champions League, ale když se mu kvalifikace nepovede, půjde do následujícího předkola Evropské ligy. A v případě dalšího neúspěchu dostane šanci na opravu ještě v Konferenční lize.

V praxi to může vypadat tak, že druhému týmu tabulky stačí překonat jednoho soupeře, lhostejno v jaké kvalifikaci, a na podzim si zahraje základní skupinu. Když vyřadí dva protivníky, bude to Evropská liga. Když tři, bude v Champions League.

3. a 4. místo Konferenční liga

Další pořadí v tabulce už podobné výhody nenabízí.

Třetí a čtvrtý tým půjde do Konferenční ligy, nově vzniklé a nejméně atraktivní soutěže.

Kdo hraje o 3. místo Kandidáti: Sparta, Plzeň, Slovácko Největší šance: Sparta Teoretická šance: Liberec

České týmy začnou kvalifikaci už od 2. předkola. Aby se probily do hlavní fáze, musí vyřadit tři soupeře. Pozor, v play off, čili v závěrečném předkole, mohou narazit i na šesté či sedmé týmy z Premier League, španělské La Ligy, bundesligy a italské Serie A.

O třetí příčku Fortuna ligy hraje teoreticky i šestý Liberec. Je však pravděpodobné, že na ní skončí neúspěšný v boji o druhé místo, tedy Sparta, nebo Jablonec. Když Plzeň zvládne dohrávku na Letné, bude ve hře i ona.

Kdo hraje o 4. místo Kandidáti: Slovácko, Plzeň, Liberec Největší šance: Plzeň Teoretická šance: Pardubice, Ostrava

Slovácko ztrácí na třetí Spartu šest bodů a má horší vzájemnou bilanci.

Jestli třetí nebo čtvrtá pozice, zdánlivě se zdá, že v souvislosti s evropskými poháry je to jedno. I čtvrtý tým začne kvalifikaci už v červenci ve 2. předkole Konferenční ligy.

Ale třetí tým má pořád naději, že půjde do Evropské ligy. Záleží, kdo vyhraje Mol Cup a na kterém místě skončí.

Vítěz poháru Evropská liga

Po šampionovi a vicemistrovi třetí nejvýhodnější možnost. Vítěz Mol Cupu půjde do 3. předkola Evropské ligy, která se od letoška stává soutěží pro „vybrané“.

Ve třetím předkole se český zástupce utká s jedním ze tří neúspěšných mužstev z druhého předkola Champions League nemistrovské větve. Ne však případně s českým týmem.

Do play off pak při losu přibudou protivníci z 3. předkola Ligy mistrů a vítězové národních pohárů z Belgie, Ukrajiny, Nizozemska, Turecka, Rakouska, Dánska a Skotska.

Kdo hraje o pohár Finalista: Plzeň Semifinalisté: Sparta, Slavia Místo finále: Plzeň

Když vítěz Mol Cupu ve 3. předkole neuspěje, dostane šanci v play off Konferenční ligy.

Když prvního soupeře překoná a pak neuspěje v play off Evropské ligy, zahraje si základní skupinu Konferenční ligy.

Když český pohár vyhraje Slavia, přechází pozice na třetí tým ligové tabulky. Stejné to bude v případě, že pohár vyhraje Sparta, či Plzeň a zároveň obsadí druhé místo. V tu chvíli bude třetí místo v lize lepší než čtvrté.

Finále se hraje 20. května v Plzni, deset dnů před závěrečným ligovým kolem.