Báječné derby, trápení s nováčky i kop do dveří. Jak Slavia došla k titulu

Slávisté dokráčeli k prvenství téměř stylem start-cíl, jen chvíli mezi třetím a sedmým kolem se dívali na záda Spartě.

Pak už před sebe nikoho nepustili. Podobně jako v předchozích případech.

„Jsem moc hrdý na všechny, kteří se na titulu podíleli. Neskutečnou radost nám udělali fanoušci, lidi fandili skvěle, všichni jsme si to moc užili,“ prohlásil bezprostředně po duelu s Plzní kouč Jindřich Trpišovský.



Tady je šest zápasů, které symbolizují cestu Slavie za titulem. Některé zvládla skvostně, další s obdivuhodným přehledem, jindy se trochu trápila – přesto nepoznala přemožitele a postupně budovala gigantický náskok.

Nejlepší výkon podzimní derby na Spartě (výhra 3:0)

Ano, mohli jsme vybrat poslední triumfální vítězství nad Plzní, které ale přišlo ve chvíli, kdy měla Slavia už titul jistý.

Naopak na podzim to bylo poprvé od října 2008, kdy se v duelu pražských „S“ hrálo o první místo. Vedoucí Slavia měla před tahákem 10. kola o dva body víc a díky přesvědčivému vítězství mezeru mezi oběma kluby zvětšila.

Rozhodly dva góly Abdallaha Simy, podzimní komety, z prvního poločasu. První dal krátce poté, co domácí Lukáš Juliš zahodil penaltu. Slávisté si byli jistí sami sebou, působili suverénně, velmi sebevědomě. Po změně stran upravil skóre ještě Ondřej Lingr.

„Kluci odehráli skvělý zápas, byla to pro ně zasloužená odměna za práci a odvahu, kterou do toho dali,“ prohlásil tehdy trenér Jindřich Trpišovský. „Důležité samozřejmě bylo, že jsme přečkali penaltu, ale věřím, že se nacházíme v takovém rozpoložení, že bychom utkání stejně otočili.“



Hrálo se tři dny poté, co si Slavia zajistila – podruhé za poslední tři roky – postup do vyřazovací fáze Evropské ligy, kde došla až do čtvrtfinále.

Nejvyšší výhry dvě demolice na hřištích soupeře (6:0)

Že Slavia je velkým favoritem celé soutěže ukázal už ligový start. Stanislav Tecl v něm Českým Budějovicím vstřelil gól po necelé minutě, po půl hodině to bylo 3:0, nakonec 6:0, na čemž se Tecl podílel hattrickem.

„Jsem rád, že se nám začátek sezony povedl, lepší to být nemohlo,“ glosoval znamenité přestavení Trpišovský. Jednalo se o nejvyšší vítězství slávistů od února 2017, kdy zesměšnili Příbram 8:1.



Netrvalo dlouho a výhru o šest branek zopakovali.

První dva ligové zásahy v ročníku si během utkání 8. kola v Opavě připsal navrátilec Jan Kuchta, aktuálně nejlepší kanonýr Fortuna ligy. Slavii přitom jako obvykle po reprezentační přestávce trvalo, než se dostala do hry, o poločase to bylo „pouze“ 1:0. Po změně stran patřilo hřiště už jen jednomu týmu.

„Během zápasu jsme se postupně rozbíhali a propracovávali k lepšímu výkonu. Druhý gól nás uklidnil a pak už jsme hráli skvěle. Opava nám ale nedala nic zadarmo,“ říkal Trpišovský.



Nejméně povedený na začátku proti Pardubicím (1:1)

„Bod je celkově určitě málo, ale víc jsme si nezasloužili, takže možná je pro nás zlatý.“ Koho by napadlo, že taková slova od kouče Trpišovského uslyší po zápase 3. kola s nováčkem z Pardubic.



Trenér kritizoval svůj tým za mdlý výkon, houževnatého protivníka naopak chválil. Pardubice ve svém azylu ve vršovickém Ďolíčku dokonce vedly poté, co Emil Tischler na polovině hřiště důrazným skluzem odzbrojil Davida Hovorku a únik završil chladnokrevným prostřelením Ondřeje Koláře.

Po změně stran vyrovnal hlavou Petar Musa, víc ale hosté nezvládli a ještě se jim ulevilo, když Jan Bořil z brankové čáry vykopl hlavičku Martina Tomla.

Šlo o první ze šesti slávistických ztrát: dvě remízy zaznamenala s dalším nováčkem Brnem (1:1 a 0:0), 1:1 hrála i s Teplicemi, 0:0 remizovala naposledy na Bohemians. O zbývající plichtě se rozepíšeme víc.

Nejkurióznější dva vlastence v promrzlé Příbrami (3:3)

Přesouváme se do nezvykle brzkého začátku druhé části ligy, do 18. kola, které se jako čtvrté „jarní“ hrálo už sedmého února.

Slavia si po šňůře devíti výher připsala jen remízu, o tři body přišla v páté minutě nastavení po hlavičce Radka Voltra, které předcházela bitva na promrzlém a těžkém terénu.

„S fotbalem to mělo málo společného. A to neříkám proto, že jsme ztratili,“ líčil trenér Trpišovský a zdůrazňoval, jak je rád, že se mu na ledové ploše nikdo nezranil.



Slávisté si dali dva vlastní góly, oba během poločasu. U prvního byl nešťastníkem David Zima, u druhého Ondřej Kúdela s gólmanem Kolářem. Ten při malé domů od svého stopera podklouzl a vleže sledoval, jak se reflexní oranžový balon kutálí do brány.

„Přišel za mnou Roman Pavlík, náš trenér brankářů, a řekl mi: To není možný, že se tohle nestalo nám,“ líčil tehdejší příbramský trenér Pavel Horváth se smíchem.



Nejnapínavější prokopnuté dveře a nakonec obrat na Slovácku (3:2)

Pár dnů poté, co Slavia vyřadila Leicester z Evropské ligy, se v Uherském Hradišti hrál krásný zápas. Šlo o šlágr 21. kola, v němž Slovácko prokázalo, že dozrálo v silného a velmi efektivně hrajícího soupeře.

Aby hosté špatně rozehraný duel dotáhli, musel je trenér Trpišovský nastartovat činem, za který později platil patnáct tisíc. Ale popořadě.

Duel třetího s prvním začal pro mistra katastrofálně, lacinou brankou už v jedenácté minutě. Nicolae Stanciu sice z penalty vyrovnal, jenže těsně před přestávkou Sima neuhlídal Michala Kadlece a Slovácko znovu vedlo.

Trpišovský v kabině zuřil, v emocích udělal díru do dveří (Disciplinární komise jeho kop „ocenila“ pokutou) a uvažoval o několika střídáních. Došlo na ně po hodině hry, ve chvíli, kdy to hostům zkrátka nešlo.

„Bez čerstvých hráčů bychom asi neuspěli, pomohli kvalitou, agresivitou i důrazem,“ uznal kouč. Po faulu na střídajícího Ondřeje Lingra se z přímého kopu nádherně trefil Stanciu, první jmenovaný vzápětí dokonal obrat na 3:2.

Slavia dokázala, že si umí poradit s nabitým programem. Že když se nedaří, má kam sáhnout. Že umí zvrátit i zápasy, v kterých jí to nejde. Že ji jen tak něco nezlomí.

Především ale úchvatně útočila, dobře bránila, stylově a přesvědčivě vítězila, mnohdy dominovala.

I proto je potřetí za sebou mistrem. Zaslouženě.