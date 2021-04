Naladili jsme se na těžkou sérii, říká Vrba. Plavšiče by chtěl udržet

Nebýt bezbrankové remízy v Českých Budějovicích, měla by Sparta po příchodu trenéra Pavla Vrby průměr přes čtyři vstřelené góly na zápas.

„To by bylo slušný. Kromě jednoho utkání jsme docela produktivní,“ glosoval to spokojený sparťanský kouč.

Vrba o Hanckovi „Jde o svalové zranění, vyšetření ukázalo trhlinu, takže doba léčby se odhaduje asi na tři týdny.“

Byl to zápas podle vašeho gusta?

Za sedm gólů jsem rád. Až na jeden moment, když jsme inkasovali na dva jedna, jsme měli zápas pod kontrolou. Co se týče ofenzivy, snesla naše hra parametry.

Co stálo za takovým probuzením?

Hráči přijeli z reprezentačních srazů dobře naladění, všichni hráli velmi dobře. K nim se přidali ti, kteří tady zůstali. Potěšilo mě, jak jsme se za tři dny naladili, že jsme zápas dobře zvládli a uhráli takový výsledek.

Poprvé jste postavil Polidara, o němž váš teplický protějšek Kučera řekl, že s Plavšičem si na levé straně dělali, co chtěli. Jak se vám to poslouchá?

To je hezké, ne?

Říká si Plavšič o novou smlouvu? Současná mu v létě končí. Chtěl byste ho v mužstvu i pro příští sezonu?

Nejsem na tom tak dobře, abych mu já dával smlouvu. No, i když možná bych ho rok uživil. Ale vážně, věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby ho udržela.

Mladší z Krejčích, ač spíš defenzivní záložník, vstřelil hattrick. Těší vás, jak se mladí hráči ukazují?

To je správný. Jsem rád, že mladí hráči potvrzují kvalitu. Že nehrají kvůli věku, ale hlavně proto, co předvádějí.

Těžko po takovém utkání něco mužstvu vytknout, ale přesto: našel byste něco, například neproměňování šancí?

Souhlasím, vítězství mohlo být výraznější. Je pravda, že jsme dost příležitostí nedali, tak čtyři pět. Ale jsem rád, že si ty šance vytváříme. Dostali jsme laciný gól, kdy jsme špatně pokryli prostor. Nemělo by se to stávat. Musíme si na to dát pozor.

Především proto, aby vás těžší soupeři než Teplice nevytrestali. Zrovna najíždíte na náročnou sérii: ve středu Jablonec v poháru, za týden derby na Slavii, liga v Jablonci, pak Slovácko, dohrávka s Plzní...

Čekají nás těžké zkoušky, zápasy s top týmy. Ukáže se, jak na tom jsme. Jsem rád, že jsme se na to dobře naladili.