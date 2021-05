Vrba k případu Plavšič: Řekl mi, že nic nepodepsal. Tím to pro mě skončilo

Bude Plavšič hrát? Nastoupí v základní sestavě?

Hodinu před výkopem pohárového semifinále, které Slavia vyhrála 3:0, bylo jasno: trenér Pavel Vrba srbské křídlo do hry nasadil.

Pětadvacetiletý záložník podal standardní výkon z poslední doby, patřil k lepším sparťanům. Události, které se probíraly před utkáním, se na jeho projevu nepodepsaly.

„Vůbec nevím, jak to je. Všechno se dozvídám jen z médií. Nevím, co se děje,“ říkal na tiskovce sparťanský kouč Pavel Vrba, zlomený porážkou 0:3. „Fakt to nevím, to bych věštil z křišťálové koule. Nedokážu odpovědět.“

„Trenér k němu přistupuje jako k hráči kádru, normálně s ním dál pracuje,“ podotkl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.



V pondělí jako první server isport.cz přinesl informaci, že Plavšič po sezoně odejde jako volný hráč do Slavie.

Ve Spartě mu končí čtyřletý kontrakt a na novém se s vedením dosud nedomluvil. Zákulisní informace, které přinesl i server iDNES.cz, mluví o tom, že je se Slavií domluvený a má i podepsanou smlouvu.

On sám to popírá.

„Pro nás to vůbec téma nebylo. V kabině jsme se bavili o tom, co v médiích vyšlo, ale my do konce sezony nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod. Tím je to pro nás vyřešené,“ zdůraznil slávistický asistent Jaroslav Köstl.

Přesto, mohla se kauza na přípravě Sparty a na jejím rozpoložení do derby projevit?

„On nám řekl, že nic nepodepsal, ale pokud se něco takového v médiích objevuje, tak hráč na to myslí,“ přemítal sparťanský trenér Pavel Vrba.

„Ale on nám řekl, že si nic takové neděje, nemáme důvod mu nevěřit. Já to na základě nějakých informací v médiích řešit nebudu. Já se ho zeptal, on řekl, že to tak není, tím to pro mě skončilo,“ zdůraznil Vrba.