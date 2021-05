Sparta potvrdila odchod Plavšiče, hráč nepřijal její nabídku. Míří do Slavie

První část přesunu do kádru úřadujícího šampiona už je oficiální.

„Agent Srdjana Plavšiče oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi Spartou a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena,“ informoval letenský celek na Twitteru.



AC Sparta Praha @ACSparta_CZ Agent Srdjana Plavšiće oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi ACS a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena. Plavšić po 30. 6. 2021 nebude pokračovat v rudém dresu. #acsparta https://t.co/8sRFVSQF0u oblíbit odpovědět

Třaskavý přestup na druhý břeh Vltavy, který začátkem května vyvolal silné vášně, se o něco přiblížil finálnímu stvrzení.

Byl to poprask, když dva dny před pohárovým semifinálovým derby pražských „S“ server iSport.cz jako první napsal, že Plavšič po vypršení smlouvy zamíří do Slavie. Zdroje iDNES.cz tuto informaci potvrdily, fotbalista měl tou dobou být dokonce domluvený na podmínkách kontraktu.

Sparta i samotný hráč to vehementně popírali, uváděli, že Plavšič se Slavií nejedná, že naopak probíhají schůzky ohledně pokračování na Letné. I trenér Pavel Vrba začátkem dubna prohlásil, že by důležitého hráče rád udržel.

Ve zmíněném derby dokonce srbský rychlík nečekaně nastoupil, v neděli však proti Ostravě už nebyl ani mezi náhradníky.

„Nedostal se do nominace, k zápasu můžeme vzít osmnáct hráčů a my jsme se rozhodli, že to proti Baníku bude takhle. A jak se ukázalo, udělali jsme dobře,“ vysvětloval Vrba bezprostředně po vítězství 3:1 před kamerou O 2 TV Fotbal.

Na následné tiskové konferenci už otázky na Plavšiče nezazněly, tiskový mluvčí klubu Ondřej Kasík o to novináře požádal a vysvětlil, že případ Plavšič je spíš věc klubu než kouče.



O dva dny později Sparta oznámila očekávanou zprávu. „Plavšič po 30. 6. 2021 nebude pokračovat v rudém dresu.“

Oblékne ten sešívaný.

Nevysoký záložník už delší dobu patří mezi oblíbence slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, ve Spartě odehrál čtyři sezony.



Plavšič byl jednou ze zahraničních posil v éře italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Na rozdíl od většiny tehdejších akvizic neúspěšného kouče je v jejím kádru dodnes, střídal slabší období se silnějšími, pod novým trenérem Vrbou obvykle nastupoval v základní sestavě.

Má obdivuhodné zrychlení, velmi solidní techniku, nebojí se soubojů jeden na jednoho, ale mohl by být produktivnější, v 79 zápasech nejvyšší soutěže nastřádal jen sedm branek a jedenáct asistencí.