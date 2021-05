Proč Plavšič nebyl v nominaci? Je to spíš věc klubu než trenéra, oznámila Sparta

Nebyl zraněný, ani nemocný. Seděl na tribuně vedle spoluhráčů, kteří kvůli zdravotní potížím do utkání zasáhnout nemohli.

„K zápasu můžeme vzít osmnáct hráčů a my jsme se rozhodli, že to proti Baníku bude takhle. A jak se ukázalo, udělali jsme dobře,“ řekl Vrba v rozhovoru pro O2TV.



Od únorového příchodu Vrba odkoučoval ve Spartě patnáct zápasů, z toho dvanáct v lize a tři v českém poháru. Plavšič v základní sestavě nastoupil do osmi ligových duelů a do všech tří pohárových, čtyřikrát šel do hry z lavičky.

„Někdo dostane volno, když předtím odehrál hodně zápasů,“ tvrdil Vrba.

Nastoupí ve středeční dohrávce proti Plzni?

„Když bude před zápasem dobře pracovat v tréninku, není důvod, proč by v nominaci nemohl být. Ve Spartě je spousta mladých hráčů a kdyby se tam nevešel Karabec, tak byste si toho ani nevšimli. A on si tu šanci taky zaslouží,“ podotkl Vrba v televizním rozhovoru.

Případ Plavšič poslední týden vzrušuje sparťanské i slávistické fanoušky. V létě po vypršení smlouvy ve Spartě má totiž zamířit právě k rivalovi.

On sám to popírá. Ale jeho opomenutí v kádru pro nedělní souboj proti Baníku nahrává opačné variantě.



„Já těch spekulací zažil. On tvrdí, že nic nepodepsal, že nic neudělal. Uvidíme, kdo měl pravdu. Když řekne, že chce hrát ve Spartě, já s tím nemám problém a budu rád,“ zdůraznil Vrba pro O2TV.

Na tiskové konferenci už otázky na Plavšiče nezazněly, tiskový mluvčí klubu Ondřej Kasík o to novináře požádal a vysvětlil, že případ Plavšič je spíš věc klubu než kouče.



„Probíhají jednání s hráčem resp. jeho agentem. Vnímáme to spíš jako věc klubu než trenéra. Dá se očekávat, že klub k tomu vydá stanovisko,“ řekl Kasík.

Pětadvacetiletý křídelník ještě ve středu odehrál za Spartu pohárové utkání právě proti Slavii (0:3), patřil k lepším sparťanům. Zdá se, že to bylo jeho poslední vystoupení v rudém dresu.