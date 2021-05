PONEDĚLNÍK: Nelze, aby si klub vybíral novináře, který o něm bude psát

Jak jen to slovo zní? A co vůbec znamená? Znamená ještě vůbec něco? V české společnosti pořád na něj tak snadno zapomenete. Začíná nějak na písmeno P. Jeho opak zase názorně připomíná třaskavý odchod sparťana Plavšiče do Slavie, ať už dopadne, nebo ne.