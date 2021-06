Jablonecká posila Malínský: Jsem impulzivní, derby bude vyšperkované

Drobný hráč s rychlýma nohama a prořízlou pusou přišel do týmu kouče Petra Rady na roční hostování z mistrovské Slavie, které se po roce automaticky změní v přestup.



„Rok jsem paběrkoval a teď potřebuju kariéru zase nastartovat,“ řekl Malínský pro jablonecký web. „Jablonec se v minulé sezoně umístil hodně vysoko, bude hrát kvalifikaci o Evropu a pro mě je to velká výzva. Přicházím se poprat o místo.“

S fotbalem začínal ve Skutči, do dospělého fotbalu naskočil v divizi za Chrudim. Tam si ho v devatenácti vyhlédl Hradec Králové. V jeho dresu pak odehrál dlouhých šest sezon, než v létě 2017 zamířil do Liberce. Tam mu první rok vůbec nevyšel, ale v dalších dvou už se zařadil mezi největší opory týmu.

Životní pro něj byl ročník 2019/20, kdy v nejvyšší české soutěži nastřílel sedm gólů a navrch si připsal osm asistencí. Jeho řádění odnesla hlavně Sparta, kterou v obou zápasech srazil dvěma brankami. „Asi by mě měla koupit,“ vtipkoval tehdy hráč s pověstí provokatéra.

Po báječné sezoně, ve které pomohl Liberci do pohárů, ho však nekoupila Sparta, ale Slavia. „Jsem moc rád, že jsem byl trpělivý, že jsem v Liberci zůstal a počkal si na svoji šanci. Ty další dva roky byly krásné, našel jsem si v Liberci přítelkyni, můj život má vzrůstající tendenci,“ zářil tehdy Malínský. „Dokážu si představit, že v budoucnu povedou mé kroky zpět. Nechci o tom ale teď přemýšlet a poperu se o místo ve Slavii.“

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který ho svého času přivedl z Hradce Králové pod Ještěd, si od něj dost sliboval. „Tomáš je nejrychlejší z rychlých. Jeho předností je obrovská dynamika, běžecká vybavenost. Fotbalově a mentálně vyzrál, na jaře patřil jednoznačně mezi nejlepší ligové hráče,“ řekl k němu.

Tomáš Malínský v modrém libereckém dresu.

Malínský se však v konkurenčním prostředí pražského velkoklubu neprosadil. Vloni na podzim naskočil jen do čtyř ligových utkání. „Bohužel, když jsem já přicházel do Slavie, tak měl někdo odcházet, ale to se nestalo a mně vlastně neubyl konkurent. Ba naopak konkurent mi přibyl v podobě Simy, který raketově vlétl do ligy a člověk nemohl říct ani popel,“ ohlíží se.

Liberec měl v zimě zájem o jeho návrat, ale Malínský nakonec zamířil na hostování do Mladé Boleslavi. Ani tam to však nebylo ono, z obávaného rozvraceče obran byl jen stín. Za celou loňskou sezonu nedal jediný gól...

Kdo však v létě čekal jeho návrat do Liberce, zmýlil se. K lepším zítřkům se Malínský pokusí odrazit v sousedním Jablonci. Na Střelnici v pondělí 21. června začne letní přípravu, a tím i novou epochu své kariéry.

„Jsem moc rád, že se Jablonec ozval, protože Evropa je pro mě lákadlo. Chci mít zase z fotbalu radost,“ říká devětadvacetiletý fotbalista. Už dnes mu občas hlavou probleskne, jaké to bude, až v jabloneckém dresu nastoupí do sledovaného Podještědského derby proti Liberci, za který hrál a stále tam bydlí.

„Derby budu hodně prožívat. Jsem impulzivní hráč, o to víc to bude vyšperkované,“ předpovídá. „Bude to náročné, Liberec mám moc rád, ale na druhou stranu musím přiznat, že mě teď ani neoslovil, o to jednodušší jsem měl rozhodování. Teď jsem v Jablonci a chtěl bych tady něčeho dosáhnout.“