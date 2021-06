Třináct gólů, Euro a přestup. Schranz vymění Jablonec za Slavii

„Slavia je top klub, jeden z nejlepších v Evropě. Když o mě projevila zájem, neměl jsem důvod váhat,“ citoval Schranze klubový web.

„Pokusím se dát do svých výkonů maximum a pomoci mužstvu tak, jak jen budu umět. Udělám pro to všechno, chci získávat trofeje,“ pokračoval forvard, který v předchozích dvou sezonách nastřílel zmíněných třináct gólů v Jablonci a devět tref zaznamenal v Českých Budějovicích.

Díky tomu si vysloužil nominaci na blížící se evropský šampionát, na který se momentálně připravuje se slovenskou reprezentací.

Ivan Schranz zvládne kromě pozice forvarda také podhrot. Na Euru se popere o místo v základu s Róbertem Boženíkem.



„Ivan patří k nejlepším hráčům letošního ligového ročníku, navíc se v Česku prosazuje už delší dobu. Je to prověřený hráč s výborným charakterem, který dokáže v útočné fázi zahrát na více postech. Věříme, že pro Slavii bude vhodnou posilou,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Bílek.



V tuzemsku se Schranz poprvé objevil na jaře 2015, kdy se neúspěšně pokoušel prosadit na hostování ve Spartě. Po dvou letech zamířil do Dukly, jaro 2019 strávil v kyperském Limassolu a následně podepsal v Českých Budějovicích.

Po roce vyměnil Dynamo za Jablonec, kde na přestup zůstává levý obránce či stoper Jaroslav Zelený, jenž ve třetím celku uplynulé sezony hostoval a patřil mezi klíčové postavy. Pomohl k účasti v Evropské lize.

Přestupy léto 2021 jak se mění prvoligové kádry

„Na příští sezonu v dresu Jablonce se samozřejmě těším, protože se bude bojovat o účast v evropských pohárech a bylo by hezké, kdyby se nám povedlo dostat se do skupiny. A i když to v předkolech bude nesmírně těžké, tak věřím, že by se nám to mohlo podařit,“ řekl Zelený po podpisu tříletého kontraktu.



Na roční hostování, které se se po ročníku 2021/22 automaticky změní v transfer, na sever Čech jde také Tomáš Malínský, jenž se ve Slavii po loňském příchodu z Liberce vůbec neprosadil. Na jaře trochu pookřál v Mladé Boleslavi, ale očekává od sebe víc.

„Všechno se bude odvíjet od mých výkonů. Samozřejmě, když výkony nebudou takové, tak z toho budou obě strany zklamané. Já pevně věřím a doufám, že se v Jablonci znovu nastartuji,“ pravil Malínský.