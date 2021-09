Když VAR krade emoce. Malínský trefě po patnácti měsících zprvu nevěřil

V nastavení prvního poločasu zblízka dorážel do sítě míč po předchozí Pleštilově hlavičce. V první chvíli se přitom obával, že rozhodčí gól neuzná. „Upřímně jsem si myslel, že to byl ofsajd. Ani jsem se v tu chvíli tolik neradoval, což mě teď zpětně mrzí,“ řekl hráč hostující v Jablonci ze Slavie.

„Škoda, v této době VARu člověk u každé situace neví a nemůže naplno prožít ty emoce po vstřelení gólu. Když VAR uzná branku, tak ty emoce už jsou takové vyšuměné. Na druhou stranu jsem rád, že mi v kolonce gólů přibyla branka a byla za tři body.“

Malínský se v lize trefil po více než 15 měsících. Tenkrát - přesně 2. června 2020 - dal branku ještě coby ofenzivní opora Liberce. Paradoxně to bylo v severočeském derby na hřišti Jablonce, svého aktuálního zaměstnavatele.

Životní sezona 2019/20, kdy si v libereckém dresu připsal sedm gólů a osm asistencí, mu vynesla angažmá ve Slavii. Jenže tam se neprosadil a po půl roce odešel na hostování do Mladé Boleslavi, odkud se v létě přesunul do Jablonce. „Snažím se navázat na dobrou část kariéry, kterou jsem měl v Liberci,“ říká nyní.

„Troufnu si říct, že jsem měl dobrou přípravu, ale zatím jsem to nedokázal převést do ligy, což mě mrzí. Dost nad těmi zápasy přemýšlím a vím, že to zatím není úplně ono. Já si potřebuju na hřišti věřit, a když si věřit budu, tak moje sportovní forma půjde určitě nahoru.“

Vítězný gól proti Karviné byl důležitý nejen pro něj osobně, ale i pro jablonecký tým. Třetí celek loňské ligové sezony měl do té doby na kontě jedinou výhru a nacházel se hluboko ve spodní části tabulky. Výhra mu navíc pomůže před vstupem do Evropské konferenční ligy, ve které už tento čtvrtek přivítá rumunskou Kluž.

„Potřebovali jsme ten zápas zvládnout, abychom nezůstali v tabulce tam, kde jsme byli před zápasem. Možná se ta výhra zdála trošičku upachtěná, ale na druhou stranu takové zápasy prostě jsou,“ konstatoval střelec jediné branky.

Stejně jako diváky, i jeho v utkání s Karvinou zaujalo gesto fair play útočníka Martina Doležala, který v jedné situaci přiznal rozhodčímu, že balon nikdo ze soupeřů netečoval a Jablonec tak přišel o možnost rohového kopu. „V tu chvíli jsem si říkal, že já bych se nikdy nepřiznal,“ usmál se Malínský. „Gesta jsou hezká věc, ale na druhou stranu já chci každý zápas vyhrát a chci být úspěšný. Asi bych se nezachoval jako Doli. Ale klobouk dolů před ním.“