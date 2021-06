Jablonecký kouč Rada: Prioritou bylo udržet Zeleného s Hübschmanem

„Měla by to být velká výhoda, pokud nemusíte měnit posty v obraně v čele s gólmany ani v záloze, tam je to vždycky složitější než změny směrem dopředu. Přece jen ta souhra nějakou dobu trvá. Proto bylo pro nás prioritou, aby zůstali Zelený s Hübschmanem,“ tvrdí Rada. „Jarda Zelený se stal klíčovým hráčem na postu stopera a Tomáš Hübschman má u spoluhráčů pořád velký respekt, ví, jak se chovat v kabině, mluvit s hráči a už je taková moje prodloužená ruka. I když se čas zastavit nedá, svojí zkušeností nám na hřišti vždycky pomohl.“

Kapitán Hübschman, jenž oslaví na začátku září kulaté 40. narozeniny, podepsal v Jablonci novou smlouvu do 30. června 2022.

Největší ztrátou je odchod třináctigólového kanonýra Ivana Schranze do Slavie, z Jablonce dále odešli záložník Robert Hrubý, jenž zde hostoval z Ostravy, levý bek Jakub Podaný a útočník Jan Chramosta, přičemž toto trio sbíralo v závěru sezony v zápasech jen minuty v rolích náhradníků.

Letní příprava Jablonce První duel sehrají fotbalisté Jablonce s Dynamem Drážďany 30. 6., soupeři a termíny dalších zápasů v Česku se dolaďují.

Herní kemp se uskuteční v Itálii v Jižním Tyrolsku (9. - 17. 7.).

V pondělí 19. 7. se klub dozví soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy, zápasy se odehrají 5. a 12. 8.

V případě postupu do play off EL se bude hrát 19. a 26. 8.

V případě vyřazení přijde ve stejných termínech na řadu play off Evropské konferenční ligy.

Novými muži v kabině jsou zkušený krajní hráč Tomáš Malínský ze Slavie a tři mladíci: ofenzivní Antonín Vaníček z Bohemians, krajní obránce Michal Surzyn z Pardubic a z půlročního hostování v Opavě se vrátil forvard Tomáš Čvančara. Ovšem největší „posilou“ je Jaroslav Zelený, který už v Jablonci v minulém ročníku úspěšně hostoval. Přeškolil se z levého beka na středního obránce, stal se klíčovým mužem defenzivy a jeho hostování ze Slavie se po sezoně změnilo v přestup.

„Poprvé jsme udělali to, že jsme za Schranze dostali ze Slavie dvojí hráčskou náhradu, ne ekonomickou. Bylo to kvůli tomu, že hrajeme předkolo Evropské ligy a chtěli jsme spíš hráčské doplnění už na úvod přípravy a ne jen plnou kasu. Jsem rád, že to prezident (Miroslav Pelta) takhle udělal,“ přiblížil kouč Rada. „S posílením jsem spokojený, získali jsme zkušenost i perspektivu, ale dál budeme trh sondovat, protože určitě ještě chceme získat nějakého hráče do ofenzivy na pozici Schranze.“

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

Otazníky jsou ještě kolem šikovného krajního rychlíka Vladimira Jovoviče. Černohorský reprezentant přišel do Jablonce před čtyřmi lety, včera se zapojil do přípravy, ale teď na konci června mu skončí smlouva a novou zatím nepodepsal. „Musí si ještě plnit smlouvu a jak dopadnou jednání, to uvidíme, jestli tady bude chtít zůstat. Otázka Jovoviče je tedy ještě otevřená,“ konstatoval včera Petr Rada.

Jablonec touží zlomit prokletí předkol Evropské ligy. Před dvěma lety nečekaně vypadl s Pjunikem Jerevan, vloni s Dunajskou Stredou. Letošní los 3. předkola ovšem nebyl zrovna milosrdný a Radův tým čeká celek zvučného jména. Narazí totiž na jednoho ze dvou poražených z dvojic 2. předkola Ligy mistrů Eindhoven - Galatasaray, nebo Celtic Glasgow - Midtjylland... Soupeř bude jasný po losu 19. července.

„No, vykrystalizovalo to pěkně..., tyto týmy samozřejmě budí respekt, je to silný kalibr, ale hrát se dá s každým a budeme bojovat,“ velí Rada.

Letos si ale Jablonečtí mohou vyřazení „dovolit“, protože v tom případě budou ještě bojovat o postup do skupiny v nově vzniklé nejnižší Evropské konferenční lize.