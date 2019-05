Byla to šmudla, popsal svůj vítězný gól jablonecký Holeš

„Dostal jsem přihrávku do vápna od Miloše Kratochvíla, levačkou jsem si balon přiťukl a pravačkou jsem vystřelil. Někdo z Liberečáků mi tam hodil skluz, ale míč naštěstí nějak po teči prošel i pod gólmanem do sítě. Prostě taková šmudla,“ popsal svoji vítěznou trefu na 1:0 šestadvacetiletý Tomáš Holeš, pro něhož bylo derby s Libercem zřejmě posledním utkáním v dresu Jablonce. Od nové sezony by už měl hrát za pražskou Slavii.

Jak jste na tom byli s motivací před derby, když už jste měli jisté čtvrté místo?

V tomhle derby je o velkou motivaci vždycky postaráno. Nikdo ho nechce prohrát, rivalita tady je, takže jsme do toho šli úplně naplno, ale mohli jsme na druhou stranu hrát na rozdíl od Liberce v pohodě, bez tlaku a i to možná rozhodlo o naší výhře.

Jak vám bylo v úvodu zápasu, když šel sám na vaši bránu liberecký útočník Pázler?

Přiznám se, že jsem se bál, protože ho znám ještě z Hradce a tam byl v zakončení takový zabiják. To teď naštěstí nepotvrdil, protože kdyby dal gól, tak by to zápas hodně ovlivnilo.

Jak hodnotíte právě zakončenou sezonu?

Byla hodně těžká a dlouhá a myslím si, že jsme spokojení s fotbalem, který jsme předváděli. Také jsme rádi, že jsme si mohli zahrát skupinu Evropské ligy a že si Jablonec může její předkola po čtvrtém místě v lize zahrát i teď.

Vy u toho budete? Nebo jaká je vaše budoucnost?

Ta se bude teprve řešit až po dovolené, uvidíme, jestli zůstanu v Jablonci nebo ne. Ve hře je spíš už jenom jeden klub a moje přání je posunout se dál.

Ten klub je Slavia?

Uvidíme.