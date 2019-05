Jablonecký Kubista: Derby s Libercem je pro mě top zápas

„Zápasy proti Liberci jsou pro mě vždycky ty top. Hrát třeba proti Spartě nebo Slavii je super, ale derby s Libercem jsou pro mě osobně to nejvíc,“ říká 26letý jablonecký patriot Vojtěch Kubista.

V nedělním utkání už ale Jablonci v uvozovkách o nic nejde, bude to nějak znát?

Myslím, že vůbec ne, protože pro celý fotbalový Jablonec jde proti Liberci vždycky o to vyhrát, a určitě nikdo z nás nic nepodcení. Naopak.

Ve středu se díky výhře Slavie ve finále poháru nad Ostravou rozhodlo, že jdete do předkola Evropské ligy bez baráže, jak jste to vnímal?

Určitě to pro nás bylo hodně důležité a Slavii jsme fandili. Protože hrát ještě příští týden jeden klíčový zápas o všechno..., kdo ví, jak by to dopadlo a celá relativně úspěšná sezona by mohla vlastně jít do kopru. Takhle jsme v klidu, do Evropy jdeme a všichni se na to zase samozřejmě, stejně jako před rokem, moc těšíme. I když ta předkola jsou zrádná, prokousat se jimi bude těžké, ale jasným cílem je zase postoupit do základní skupiny, protože jistých šest zápasů v ní je pro nás pro všechny hrozně lákavé.

Pojďme k nedělnímu derby s Libercem. Vzhledem k trestu Hovorky po vyloučení nejspíš nastoupíte stejně jako na Spartě na pozici stopera...

...ještě nevím přesně, jak to trenér Rada nakonec rozhodne, ale asi to tak bude.

V tom případě vás čekají souboje s libereckým urostlým útočníkem Kozákem. Jak ho berete jako soupeře?

Je to velmi nepříjemný protihráč. V Liberci prokazuje svoje kvality, musíme se na něho vzadu dobře připravit, ale abych řekl pravdu, tak se na souboje s ním docela těším. Bude to zajímavé. Ale Liberec není jen o něm, pozor si musíme dát na všechny ofenzivní hráče Slovanu.

Obě Podještědská derby skončila v letošní sezoně bez branek, jak to bude podle vás v neděli?

Doufám, že už nějaké góly konečně padnou, ale jen do liberecké sítě...