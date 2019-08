Teplice - Plzeň, hosté už bez Hrošovského, v útoku začne Krmenčík

Plzeň nepostoupila do jednoho z evropských pohárů teprve podruhé za posledních osm let. Ve zbytku sezony ji čekají už jen zápasy českého poháru a ligy, ve které má po poslední domácí porážce se Slováckem (0:2) co napravovat.

Odveta s Antverpami byla navíc posledním utkáním záložníka Patrika Hrošovského v plzeňském dresu před jeho přesunem do belgického Genku. Místo něj proti Teplicím nastupuje Dominik Janošek.

Volno dostali také obránci Hejda s Limberským, místo nichž budou hrát Hloušek a Pernica. Jinak sestava ze čtvrtečního duelu Evropské ligy zůstává stejná, se střelcem obou branek Michealem Krmenčíkem na hrotu.

V Teplicích Plzeň naposledy zvítězila před třemi lety. V předminulé sezoně tam remizovala 0:0, v té minulé 1:2 prohrála.