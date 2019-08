Teplický Hora: Konečně jsem si užil, že nám doma tribuny fandí

Je pro vás branka proti Plzni osobně hodně důležitá?

Jestli ano, to uvidíme v dalších zápasech. Už jsem měl nějaké šance, které jsem neproměnil. Teď už jak ten krásný balon od Petra Mareše letěl, věděl jsem, že ve skluzu to umím trefit. Věřil jsem si. Pár takových gólů už jsem dal.

Už jste hodil za hlavu Jablonec?

Dostal jsem se z toho.

Cítil jste to na sobě trochu?

Samozřejmě. Začal jsem ale ligu v Teplicích a musím makat za ně. Když góly budu dávat, bude o mě zájem, když je dávat nebudu nebo budu hrát špatně, zájem o mě nebude. To je stejné, ať nastupuju za kohokoli. Kdybych byl v Jablonci, taky bych ty góly musel dávat, pomáhat týmu asistencemi a hrát dobře. Což musím i tady.

A máte i kapitánskou pásku. Je to pro vás pocta?

Myslím, že trenéři mi věří, hráči mi věří. Rozhodli, že když pásku nebude mít Ljevakovič, dostanu ji já. Už to tak bylo na konci sezony, vůbec mi to nevadí. Ale ani mi na tom nezáleží, hlavní je, abych hrál dobře každý zápas. Proti Plzni jsem byl v záloze přehozený doprava, kde mi to myslím víc sedí.

Obrali jste Plzeň, ale klesli jste na 15. místo. Neděsí vás to?

Doma jsme měli dva těžké soupeře, venku taky. Máme pět bodů, ale domácí zápas s Mladou Boleslaví k dobru. Nepanikařil bych. Sice jsme v tabulce dole a nevypadá to hezky, ale pět bodů je dobrých.

A naznačil 2. poločas s Plzní, že i váš fotbal může být dobrý?

Jasně to naznačil.

Jaký máte z výkonu pocit?

Přesvědčili jsme se, že fotbal umíme hrát. Když se nebudeme bát, nebudeme se schovávat, tak jsme kvalitní na míči. Je to jen o hlavě.

Bod berete?

Plzeň byla lepší v 1. poločase, my ve druhém, takže remíza je zasloužená. Věděli jsme, že na ně doma trošku umíme, ale pořád to je Plzeň, která bude body sbírat.

Kalkulovali jste s únavou Viktorie po jejím čtvrtečním pohárovém prodloužení s Antverpami?

V 1. půli byla chyba, že jsme ztráceli hodně laciné balony a nebyli jsme úplně přesní. Po přestávce už jsme míče udrželi, dali jsme tam víc kombinace a věřili jsme, což byla jedna z taktik od trenérů, že jim kolem 60. minuty dojdou síly. Ve čtvrtek fantasticky hráli 120 minut v super tempu, věděli jsme, že jim bude energie chybět. To se potvrdilo. Věřili jsme si, že když vydržíme devadesát minut, tak oni ne.

Jak moc Plzni scházel mozek Hrošovský, který odešel do Genku?

Bylo jasné, že jim bude chybět. Já Páťu zažil, on je super kluk. A podle mého nejlepší střední záložník v české lize. To musí být někde znát, to je kvalita sama o sobě. Proto jsme hráli zahuštěný střed, protože jsme věděli, že jim bude scházet a budou chtít hrát do lajn. V 1. půli jsme jim to ale usnadnili našimi ztrátami, po kterých mohli chodit do brejků. Po přestávce díky tomu, že jsme byli docela kvalitní na balonu, jsme eliminovali jejich brejky a dostali jsme se do hry.

Což vtáhlo i diváky. Pomohli?

Během zápasu jsme cítili podporu, vůbec na nás nepískali. Myslím, že ve 2. půli se chytli, když jsme měli nějaké rohy, akce. A hodně nás hnali dopředu, tleskali, fandili. Ten vyrovnávací gól byl taková odměna. Musím říct, že i já si konečně užil, že nám tribuny fandí. Jsem rád i kvůli nim, že jsme to doma zlomili. Přece jen poslední dva zápasy s Boleslaví v minulé sezoně a teď se Slavií jsme měli na Stínadlech 1:13. Snad se od remízy s Plzní odpíchneme. Příští soupeře doma musíme válcovat, udělat tady tvrz.