Teplický trenér Hejkal: Plzeň byla trefená, naše hra je vzpruha

K nedělní remíze 1:1, které přihlíželo na Stínadlech 5 241 fanoušků, pomohlo i brzké střídání. Čtyři minuty před pauzou Hejkal prohodil záložníky, za Patrika Žitného nastoupil Pavel Moulis. „Udělal jsem střídání, kolem kterého je spousta otázek. Měl jsem ho připravené už od 30. minuty, ale než se Moulis rozcvičil, pak byl trestňák Viktorie, nakonec gól, došlo k tomu později.“

Žitný je talent a Hejkalovi se ze hry nevyndaval lehce. „Viděl jsem, že se Patrikovi nedaří, že ztrácí míče. I při naší první šanci neměl první dotek, jaký bych očekával. A tým jako Teplice musí první šanci proměnit,“ uvedl Hejkal. „S Patrikem pracuju už několik let a doufám, že ještě nějaký pátek budu. Že jsem ho vystřídal takhle brzy, pro něj nic neznamená,“ ubezpečil.

Moulis přinesl do teplické hry drajv. „Výměna pomohla, Moulis byl aktivní, levá noha, udržení míče a průniky nám předtím chyběly,“ poznamenal kouč.

Pět bodů v pěti zápasech získaly Teplice v první lize

Kalkuloval i s tím, že Viktorii po čtvrteční pohárové prodloužené s Antverpami dojde energie. „Plzeň byla v 1. půli dominantnější, ve druhé my. Byli jsme silní na míči, měli šance po centrech ze stran i standardek. Jsem rád za bod i za hru, jakou jsme se po přestávce prezentovali. Může to pro nás být psychická vzpruha. Takový výkon jsme nutně potřebovali.“

Na Stínadlech už kopali dva adepti na titul, Slavia vládla 5:1, Plzeň takovou šťávu neměla. „Ale já to nechci porovnávat. Proti Slavii jsme udělali nějaké chyby, ona nás ze všeho trestala, do čeho kopla, byl gól. Zato Plzeň je teď po vyřazení z poháru trefená, Slavii jsme nechytli v takovém rozpoložení.“

Ani jeden z cizinců, které Teplice v létě přivedly, nezasáhl do hry. Ani na lavičce žádný z nich neseděl. „Nazarov je marod, zranil se ve Zlíně na předzápasovém tréninku, měl tam hrát. Paradinovi moc nevyšlo utkání se Slavií, ale hrál přes nohu, to si trošku vyčítám já. Do budoucna si ho budeme připravovat. Oba ještě ukážou svou kvalitu,“ tvrdí Hejkal o Rusech.

A co Španěl Royo? „Když jsme mu v dubnu oznámili, že k nám půjde, přestal ve Španělsku úplně hrát. Neměl herní praxi, ale když přišel sem, chtěl nám ukázat, že do sestavy patří, a hned si natrhl sval. Je v rekonvalescenci.“

Teplice ještě shánějí stopera. „Jeřábek den před Plzní říkal, že asi nemůže hrát, nakonec to zkusil. Řešíme příchod stopera, ale musí být z předního českého týmu na hostování.“