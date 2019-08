Vrba po remíze v Teplicích: Vy tomu říkáte krize, já tomu říkám fotbal

„Teplice zahrály dobře,“ tvrdil plzeňský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci po nedělní remíze 1:1 .

Co rozhodlo?

Obě mužstva se snažila hrát fotbal, ale bylo to bojovnější, důraznější. V závěru se projevilo, že Teplice měly víc sil než my. Škoda, že jsme za stavu 1:0 neuhráli několik brejkových situací. A v závěru jsme měli dvě šance. Na druhou stranu nás brankář Hruška podržel při přímém kopu, mohli jsme dostat gól dřív, než jsme dostali.

Tři zápasy bez výhry a pohárový konec. Je vaše pozice ohrožená?

Dobrá otázka, neznám odpověď.

Máte z posledních tří kol jen dva body, jak velká je to ztráta?

Ještě jednou dobrá otázka, neznám odpověď.

Je Plzeň v krizi?

Vy tomu říkáte krize, já tomu říkám, že to je fotbal.

Jak vám scházel špílmachr Hrošovský, který přestoupil do Genku?

Pokud odejde hráč, který byl několik let klíčový, bude to pro nás složitější. V minulosti jsme si nedokázali hru Plzně bez něj představit. Chyběl nám. Hru by uklidnil, v předfinální fázi by možná dokázal dát lepší míče, než jsme dneska dávali. Několikrát jsme šli do brejkových situací, ale nedohráli jsme je, jak bychom měli. Pokud vám odejde klíčový hráč, je to oslabení.

Kde se stala chyba při Horově gólu? Ve vápně byl sám.

Musím se na to podívat. Teoreticky mohla být obrana posunutá trošku víc doleva, než byla. Teplice to dobře zahrály, Kuba dobře zakončil, snad jiné místo tam nebylo. Pochválíme Teplice, hrály dobře a Kuba obzvlášť.

V zápase jste přešli na hru s dvěma útočníky. Proč?

Protože jsme ztráceli spoustu balonů v útočné fázi, nedokázali jsme je uhrát, nebyli jsme ve středu hřiště tak úspěšní, jak jsme chtěli.