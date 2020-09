Naštvaný Grigar po kontroverzním gólu: Neměl platit! Proč zase my nemáme VAR?

„Frajer dává prsama gól a otázka je, jestli byl, nebo nebyl. Nechápu, proč tady není VAR,“ podivoval se rozhořčený gólman absenci videorozhodčího po sobotní ligové porážce 0:2.

„Všude říkají, že má být osm přenosových vozů, ale my hrajeme tři zápasy a dva bez VAR. Tohle byla situace na prozkoumání. Jsem totiž přesvědčený, že celým objemem za čárou balon nebyl.“

Televizní záběry dávaly spíš za pravdu Slovácku, že míč Grigar vyrážel už z gólové zóny. „Balon mi letěl mezi hlavu a prsa, takže jsem to dal prsama. Viděl jsem hned, že je za čárou, byl jsem si jistý a šel jsem okamžitě slavit,“ líčil záložník hostů Kohút. Šlo o jeho premiérový ligový zásah: „Takhle jsem si první branku nepředstavoval, ale gól jako gól. Je to jedno.“

Martinu Svědíkovi, kouči Slovácka, i z dálky přišlo, že balon čáru překročil celý. „Navíc Michal to mohl dokopnout, ale neudělal to, protože to viděl stejně dobře jako rozhodčí. Je jasné, že mužstvo, kterého se to týká, bude protestovat,“ tvrdil Svědík o situaci z 62. minuty. „Předtím jsme měli větší šance, pak se míč sotva dokutálí za bránu.“

Žádné alibi nehledal teplický trenér Stanislav Hejkal. „Nebudeme se schovávat, jestli tady byl VAR, nebo ne, jestli gól měl platit, nebo ne. Spíš mi vadí, jaká pyramida našich chyb tomu předcházela. Na to se musíme zaměřit a ne svalovat vinu na rozhodčí.“

Skláři mají po třech kolech tři body a Grigar je mrzutý. „Slyšel jsem v kabině názory Co oni měli? Ale šancí si vytvořili hodně, dali dva góly, my žádný, skoro jsme netrefili bránu,“ mračil se. „Čekal jsem víc než tři body, zvlášť po výhře v Příbrami. Zklamání. A teď jedeme na Slavii, to bude zajímavé.“