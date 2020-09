Jeden z nejlepších zápasů, radoval se Kohút po premiérovém gólu

Na pořádnou šanci si tak Kohút musel počkat. Když jej však kouč Svědík v sobotu v Teplicích poprvé vypustil do základní sestavy, odvděčil se mu rodák z Javorníku u hranic se Slovenskem nejen gólem, i hrou patřil mezi nejlepší.

„Podařilo se mi dát můj první ligový gól, takže to byl asi jeden z těch lepších zápasů v kariéře,“ hodnotí Kohút.

Trenér mluvil o tom, že jste ještě po letní přípravě nebyl na ligu úplně nachystaný. Co to znamená?

Necítil jsem se po přípravě úplně dobře, nebyl jsem herně ve formě, dostával jsem se do toho až po začátku sezony. Ale už před nějakou dobou mi trenér říkal, že se mnou do zápasu v Teplicích počítá, tak ať se na to nachystám. Myslím, že to vyšlo dobře.

Skóroval jste zblízka hrudí. Bylo to nejlepší možné řešení?

Když jsem se na to díval, možná to šlo dávat i hlavou. Ale gól z toho byl, tak je to asi jedno. Honza Navrátil mě na zadní tyči hezky našel.

Brankář Grigar se branku snažil zpochybnit. Tvrdil, že míč nebyl za čárou. Co na to říkáte?

Pouštěl jsem si situaci ze záznamu a i z něj je vidět, že to byl jasný gól.

Slovácku se v úvodu sezony daří, ze tří zápasů jste získali sedm bodů. Jste spokojení?

Rozhodně. Bodů sice mohlo být i devět, ale stěžovat si rozhodně nemůžeme. Nejdůležitější bude potvrdit to v sobotu doma s Příbramí. To domácí potvrzování se nám v poslední době moc nedařilo, snad to prolomíme. Doufám, že už bude moct dorazit i víc fanoušků, to se pak vždycky hraje líp než na prázdném stadionu.

V ligovém kádru Slovácka jste od zimy, ale na jaře jste toho moc neodehrál. Nechtěl jste raději pokračovat v hostování v Pardubicích?

Na jednu stranu mě to sice mrzelo, bylo by hezké zažít postup. Ale trenér Svědík si mě chtěl stáhnout zpátky, tak jsem šel a aspoň jsem trochu naskočil do ligy, rozkoukal jsem se v ní. Rozhodně toho nelituju.

Teplický Patrik Žitný (vpravo) a Michal Kohút ze Slovácka

Jak půlrok na východě Čech hodnotíte?

Byla to moje první půlsezona v dospělém fotbalu a odehrál jsem tam skoro všechno, takže mi to dalo hrozně moc. I teď ve Slovácku z toho těžím.

Pardubického nováčka táhne v lize Emil Tischler, který tam taky hostuje ze Slovácka. Máte k němu blízko?

Daří se mu. Je to jenom dobře, fandím jim. S Emčou jsme se v Pardubicích vystřídali, ale znám se s ním ještě z dorostu, kde jsme spolu něco odehráli.