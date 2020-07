Teplice začaly bez Čmovše i Petra Mareše. Ze Sparty mají mladého Kozáka

„Očekávám, že bude krýt záda našim hrotovým útočníkům Jakubovi Marešovi a Řezníčkovi,“ řekl kouč Stanislav Hejkal o teenagerovi, který nasázel v nedohrané dorostenecké lize 21 gólů ve 14 zápasech.

„Teplice pro mě byly prioritou, je to nová výzva,“ těší se Kozák, který už na Stínadlech trénoval na sklonku minulé sezony.

Další dva příchody se dolaďují. „Věříme, že jeden se podaří do konce týdne,“ řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Skláři se ucházejí o talenty, stopera Davida Heidenreicha z italského Bergama a sparťanského univerzála Matěje Polidara.

Zatímco mládí přichází, a to včetně brankáře Jana Plachého, navrátilce z hostování v Ústí, zkušenost kádr opouští. Stoper Pavel Čmovš a defenzivní Petr Mareš jsou fuč, angažmá si smí hledat brankář Jakub Diviš.

„Čmovšovi skončila smlouva a měli jsme dohodu, že pokud bude něco mít, odejde. Bude hrát na Kypru,“ dozvěděl se Hejkal.

„Petru Marešovi vypršelo hostování, rozvázal smlouvu i v Mladé Boleslavi a volal mi, že má namířeno do Turecka. Do Zlína se vrátil útočník Pavel Vyhnal, který byl dlouhodobě zraněný, takže s tím jsme počítali.“

U sklářů je i stoper Jan Hošek po hostování v Karviné. „Už jsem s ním několikrát pracoval. Zůstal v kádru, nicméně je v karanténě, takže tady teď není,“ osvětlil Hejkal.

Hostování ruského tandemu Igor Paradin - Jevgenij Nazarov se protáhne minimálně do zimy. Změny nejsou zásadní, kádr Teplic se ustálil.

„V loňské sezoně jsme udělali velký řez. Mužstvo si sedalo, já to tedy čekal rychlejší. Cestu si jsme našli, v tom chceme pokračovat. Proti loňsku už nechci dělat velké změny v sestavě. Jen to naše puzzle doplnit jedním dvěma hráči, to mi stačí.“

Zatím si skláři naplánovali dva přípravné zápasy, první v sobotu v Roudnici od 11 hodin s Hradcem Králové, druhý týden nato v Modré s pražskou Duklou. Třetího soupeře si zajistí podle losu ligy, která vypukne o víkendu 22. a 23. srpna.

„Teď máme snad druhý nebo třetí začátek přípravy. Bohužel jsem do ní počítal i poslední dvě mistrovská utkání, která ale odpadla. Nebude čas zkoušet, beru to už, jako by se hrála liga,“ avizuje Hejkal, že na experimenty není prostor.

„Očekávám taky, s čím přijde Ligová fotbalová asociace ohledně koronaviru. Pokud budou týmy v dvoutýdenní karanténě, nemůže se liga dohrát. Musí se udělat nějaké úpravy.“