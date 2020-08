Konec měl grády. Proč to nešlo dřív? řeší sportovní ředitel Teplic Vachoušek

Získali jste stopera Davida Heidenreicha na hostování z Bergama. Jak složité to bylo?

Samozřejmě jsme věděli, že to nebude jednoduché, a jsem rád, že to dopadlo. Byla to výborná práce lidí ze Sport Investu. Navíc Heidy si to tady vyzkoušel během koronavirové pauzy, chtěl k nám. A do dospělého fotbalu. Má obrovskou kvalitu a věřím, že to jen potvrdí.

Co přinese?

Tu kvalitu a hlavně klid v rozehrávce a organizaci celé defenzivy. Je naučený z Itálie pořád na hřišti mluvit, což odzadu potřebujeme.

Bylo to finančně náročné?

Když si vezmete hráče z prvních tří českých mančaftů nebo z ciziny, je to pokaždé náročné. Ale je to v nějakých relacích, které jsme si nastavili a které jsou pro Teplice momentálně možné. I hráč s tím souhlasil. Atalanta nám taky kývla.

Hostování má útočník Matyáš Kozák ze Sparty. Co od něj čekáte?

Dravost, pohyb, chuť dávat branky. Je to mladý kluk, který by se měl učit od zkušených, ať už Řezníčka, nebo Mareše. A měl by přinést něco svého, nového. Je to gólový hráč, který si umí dobře naběhnout, vybrat místo ve vápně.

Je už kádr kompletní? Mluvilo se ještě o sparťanovi Polidarovi.

Konkrétní ještě nebudu. Ale na hráčích pracujeme už nějakou dobu a sami dobře víme, že to je kolikrát komplikované. Může se něco stát zítra, něco za týden, za čtrnáct dní. Jde o hráče, kteří by kádr oživili a přinesli dravost a sílu.

Sílu ovšem mužstvo v závěru sezony ukázalo. Co jste tomu říkal?

Zabývám se tím, že najednou to má posledních šest kol grády. A má to chuť, má to nápad, má to branky. Řeším, proč to nešlo takhle od začátku. Víme, že jsme překopávali celou kabinu, že to nějakou dobu trvá. Jako Standa Hejkal (trenér), i já to čekal rychleji. Zaplaťpánbůh, že to přišlo alespoň takhle. Obměna kádru nebyla vůbec jednoduchá, máme nějaké finanční možnosti a s těmi se musíme pokoušet ho zkvalitnit. Když se to ještě jedním hráčem podaří, budeme kompletní. Pak věřím, že budeme podávat výkony minimálně jako na konci sezony, protože se na ten fotbal dalo koukat.

V krizi fanoušci volali po hlavě trenéra Hejkala. Jste rádi, že jste neposlechli hlas lidu?

Fotbal je vždycky o výsledcích a první to skoro pokaždé odnese trenér. Vedení se rozhodlo, že ho podrží, ve finále se to otočilo a bylo to dobře. Já taky nejsem zastánce, že by se trenér měl vyhazovat hned po 5. kole, když nejsou výsledky. Na druhou stranu mužstvo musí cítit, že ani oni nejsou neohrožení. Že to není jen věc trenéra, ale celého kádru. Pevně věřím, že teď dlouho nebudeme řešit trenéra ani kádr. Jeho překopání bylo náročné, trvalo skoro rok a půl, dva.

Jak se sportovnímu řediteli pracuje v době koronavirové?

Není to jednoduché. Museli jsme třeba zrušit soustředění, protože jsme nevěděli, co se soupeři. Jestli tam s námi budou hrát, jestli tam vůbec budou. Takže jsme se shodli, že zůstaneme jen doma.

Dohraje se při karanténách liga? Minulá se nedokončila.

Ligová fotbalová asociace musí dát jasný mustr, jak to bude vypadat, aby se kola neodkládala. Ve finále už není kam. Ve středu je grémium, kde by se to mělo říct a odsouhlasit. Musí být pevná pravidla.

Liga se rozšířila. Kvitujete to?

Myslím si, že nakonec to dopadlo asi tak, jak mělo. Jestli to je dobře, nebo ne, si vyhodnotíme po roce. Zatím nejsem vůbec proti. Čím víc soupeřů, tím pro kabinu líp.

Jak pandemie koronaviru ovlivnila rozpočet klubu?

Ovlivnila, ale jak, to by se měli vyjádřit pan Šedlbauer (šéf představenstva) nebo pan Hynek (ředitel). Samozřejmě nás to zasáhlo. Musíme se s tím porvat, protože si myslím, že koronavirus bude mít podobný dopad jako na nás na tři čtvrtiny ligy.

Kam v ní chcete patřit?

Těžká otázka. Pevně věřím, že budeme kolem středu tabulky a budeme se snažit hrát fotbal, který by nás uspokojil. Jako ke konci ligy. Nebude to snadné, protože nejspíš budeme začínat dvakrát venku kvůli rekonstrukci trávníku. Ale zaplaťpánbůh za něj. Kvitovali jsme, že máme novou umělku, teď budeme mít i nové hlavní hřiště. Taky to stojí peníze. Věřím, že trávník bude vynikající a že už nebudeme řešit odklady zápasů a neregulérnost hřiště.