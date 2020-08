Střelec Kozák? Vždy jsem se chlubil, že mám jméno jako on, říká posila Teplic

„Mám radost, že jsem tady. Teplice jsou nová výzva, jsem spokojený,“ vítá devatenáctiletý junák žlutomodrý dres. „Měl jsem i jiné možnosti, o něčem se jednalo, ale Teplice pro mě byly prioritou.“

Jeho o dvanáct let starší jmenovec letos se 14 góly ovládl spolu se slávistou Musou žebříček střelců nedohrané 1. ligy. „Je to příjemné, že jsme dva Kozáci,“ směje se mladší z nich.

„Vždycky jsem se chlubil, že mám podobné jméno jako on, zvlášť když byl nejlepší střelec v Evropské lize. Musím ho napodobit co nejvíc, co budu moct.“

Libor Kozák slavil góly už i v italské a anglické lize za Lazio, Brescii nebo Aston Villu, jeho jmenovec je teprve na prahu své kariéry. A byť jsou oba góloví útočníci, jsou typově jiní.

„Vlastně úplně rozdílní. Já jsem menší postavy, on je dlouhán, já jsem spíš na rychlost, on spíš na hlavičky. Ale určitě bych chtěl góly umět střílet jako on.“

Ovšem ani mládežnický reprezentant o ně nemá nouzi. V nedokončené dorostenecké lize jich zvládl 21 ve 14 zápasech. Mladou Boleslav rozprášil sedmi zásahy, to je mimořádný počin.

„Stihl jsem to vlastně za půlku sezony. Měl jsem sázku s kondičním trenérem, že dám 22 gólů, o jeden mi to nevyšlo, ale nakonec mi uznal, že jsem vyhrál. Pak jsem si zranil kotník, ale už jsem na sto procent zdravý a připravený.“

Slavnější jmenovec Libor Kozák.

A i když nosí příjmení Kozák, inspiraci hledá v jiné personě z Letné. „Dlouhá léta mě inspiroval David Lafata, to byl můj vzor.“

Jako on by se rád prosadil do áčka Sparty a naději mu dává, že se v něm usadili už i jiní odchovanci. „V kádru jsou Adamové Hložek a Karabec, takže je vidět, že je šance se tam dostat. Já si vybral tuhle cestu a doufám, že se to povede. Čekám, že naberu zkušenosti, snad nastřílím nějaké góly a pomůžu Teplicím,“ maluje si Kozák.

Podle trenéra sklářů Stanislava Hejkala bude v útoku krýt záda Jakubům Marešovi a Řezníčkovi. „Matyáš se prosazoval v dorostu. Bavil jsem se o něm s trenérem Sparty Václavem Kotalem, měl to dobře našláplé, ale zabrzdilo ho před půl rokem těžké zranění kotníku. Dorostenecká liga je něco jiného než dospělá, ale ti kluci někde musí začít.“

V dospělém fotbale má rychlý, hbitý a pohotový útočník jen jediný start. „Pro mě to bude první zkouška a doufám, že obstojím. S teplickým týmem jsem se sžíval už na konci minulé sezony.

Pošťuchujeme se třeba s brankářem Tomášem Grigarem, který byl taky ve Spartě. Hraje se tady na dva útočníky, takže věřím, že šanci dostanu,“ těší se. „Konkurence je v Teplicích silná a jsem rád, že tady můžu být. Je motivace být s klukama v týmu, rozhodně se od nich budu učit každý trénink.“