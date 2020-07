Teplice jsou šlechta! Chci pomoct, říká Fenin. Chystá i návrat na hřiště

„První věc je, že jsem dohodl zápas Chemnitzeru a Teplic U19. Což je super zpráva. Konečně budu moct předávat to moje největší, co ve fotbale mám, svoje jméno. Není nic lepšího než dělat pro Teplice,“ svěřil se bývalý reprezentant, útočník bundesligového Frankfurtu a rošťák s nálepkou promarněného talentu.

Feninovi je třiatřicet, v Kristových letech se po prohýřeném čase vrací zpátky do života. Alkoholu se vyhýbá a svoji přítelkyni Betku, policistku, požádal v dubnu o ruku. „Svatba? Do roka a do dne!“

A chce se znovu uchytit ve fotbale, který na víc než dva roky opustil. „S Teplicemi to začíná pozvolna, první oťukávání. Jsem strašně rád, že to přišlo, protože se to úplně nabízí,“ mluví nadšeně. „Teplice musí mít v Německu nejlepší pozici ze severočeských klubů. Udělám pro to všechno. Teplice jsou tady šlechta číslo 1 a já bych k tomu chtěl pomoct,“ tvrdí Fenin, jehož prodej do Frankfurtu v roce 2008 vydělal sklářům 120 milionů korun.

Že se chce zaměřit na spolupráci s německými kluby, je logická volba. Kromě Eintrachtu působil i v Cottbusu a Chemnitzeru. „Sjednání zápasu je jen první vlašťovka. Je to o tom, aby si to sedlo. A hlavně už pan Hrdlička, bývalý šéf klubu, říkal, že by byla škoda nevyužít blízkost Německa. Umím perfektně německy. A jak se říká, kuj olovo, dokud je žhavý. Moji bývalí spoluhráči přechází do manažerských funkcí, mám v Německu kam zavolat, i po bundeslize. Jsem do toho zapálený,“ cítí. „Kdyby to člověk nechal pět šest let být, generace se obmění a Martin Fenin nikoho nebude zajímat,“ uvědomuje si.

O tom, že by měl v Teplicích nějakou funkci, se ještě s vedením nebavil. „Ale jsem hrdý Tepličák, vždycky jsem chtěl pomáhat. Je absolutně nesmysl, aby třeba Ústí nebo Most šly do spolupráce s Drážďany, když jsou tady Teplice. Ty by v tom měly udávat tón, ostatní kluby by to měly respektovat. Přes to nejede vlak!“

Vicemistr světa dvacetiletých se vrhnul i do tréninku. Blíží se návrat na hřiště? „Mám už nabídky, zatím nižší soutěže po Praze. Teď jsem na kempu hráčů bez angažmá, jsem zdravý. Do 1. ligy to jednoznačně není, nepřichází v úvahu ani 3. liga, možná ani divize. Snad nějaká pražská soutěž. Někde na podzim naskočit a budu paběrkovat,“ uvažuje. „A pak si řeknu, jestli mám na to se hecnout a pokusit se o skok do 3. ligy a výš, anebo budu už hlavně bafuňář.“