Ať je průměrná domácí návštěva přes deset tisíc, sní teplický ředitel

„Nedali jsme si žádný cíl, ale přál bych si, aby chodilo přes deset tisíc na každý zápas. Abychom to tam dotlačili,“ sní teplický šéf.

Návštěvy na Stínadlech sice letos na podzim stouply, ale bylo to ovlivněno tím, že na Stínadlech hrály Sparta, Slavia i Plzeň. Souhlasíte?

Určitě to bylo částečně zapříčiněno tím, že přijeli fanoušci Sparty a Slavie, kde je opravdu ten největší boom. My se chceme zaměřit na to, aby se naše návštěvnost dál zvyšovala. Abychom neměli na Spartu a Slavii vyprodáno, zatímco na Jablonec přijdou dva tisíce lidí. Fanoušky chceme dostat na stadion i na ty zápasy, které nejsou vyloženě topové. To je náš úkol.

6. místo v návštěvnosti drží Teplice v průměr mají 7 415 lidí

Jak toho chcete dosáhnout?

Jedna věc je nalákat je na sport a dobré výkony, druhá, aby je to tady bavilo. Aby přišli do čistého prostředí, aby tu bylo skvělé pohoštění. Aby tady fungovala fanzóna, což jsme zatím zkoušeli během velkých zápasů. A teď budeme přidávat další utkání, abychom lidi naučili na Stínadla chodit. Když bude víc fanoušků, naši kluci budou hrát daleko lépe, a pak budou třeba získávat body i na Spartě, kde jsme k tomu měli v posledním podzimním kole hodně blízko. Ale na hráče to dolehlo, protože nejsou zvyklí na takovou návštěvnost. Tohle cítím jako velmi důležité.

Spartě i Slavii se osvědčilo, že permanentkáře motivuje, aby své místo nabídli dalším, pokud na zápas sami nedorazí. Uvažujete o něčem podobném?

Určitě je důležité, aby lidi chodili, když si koupí permici. Aby věděli, že když nepřijdou, budou to mít příště stejně drahé nebo dražší, ale kdo bude chodit pravidelně, dostane naopak slevu. Také nechceme jen prodat lístky a mít z toho výnos, ale aby tu ti lidé opravdu byli, aby tým povzbudili. Pracujeme na tom, abychom měli nějaká data o fanoušcích, kdo například sbírá šály, kdo si kupuje každý rok dres. Ve světě je to normální, u nás to dělají velké kluby. Sparta má z merchandisingu příjem 80 milionů, tam asi nikdy nebudeme, ale budeme si přát, aby každý fanoušek, který přijde na stadion, měl nějaký „merč“.

Filip Panák ze Sparty a Nemanja Mičević z Teplic v hlavičkovém souboji.

Jak z vašeho pohledu hodnotíte ligový podzim?

Mám všeobecně dobrý pocit, že klub pomalu vystupuje z šedi. Začínáme být zajímaví, tvoříme perspektivní tým se slušným výhledem. Z té šedi jsme vystoupili i díky změně klubové identity, zpětná vazba od fanoušků je velmi pozitivní. A chtěli bychom v tom pokračovat. Víme, že vrcholem pyramidy je vždy A tým, takže samozřejmě chceme, aby získával zkušenosti a byl stále lepší.

Tři české týmy si zahrají na jaře v pohárové Evropě, ligové návštěvy stoupají. Zažívá tuzemský fotbal boom?

Věřím, že fotbal je opravdu na začátku nějakého velkého boomu, zvyšuje se jeho celková image v Česku. Kluby si uvědomily, že je hrozně důležitý nejen sport, ale také investovat do marketingu, pojmout zápas jako zábavu. Asi pomohlo i to, že Sparta získala titul a Slavia ji chce dohnat, že funguje jejich rivalita, že se chtějí vzájemně dorovnávat. Další kapička je, že proběhl tendr na televizní práva a výrazně se navyšují peníze, které půjdou do fotbalu. Zvyšuje se zájem i o kluby, Pavlu Tykačovi najednou dává smysl koupit si Slavii, Ondřejovi Kaniovi dává smysl koupit si Liberec. Jsou to movití lidé, kteří své kluby budou chtít rozvíjet.

Začíná být fotbal dobrý byznys?

Tady v Česku ještě asi pořád ne, ale už to není tak, že si někdo koupí klub a zjistí, že televizní práva jsou vlastně za nula, že do toho bude muset cpát jen peníze, vykrýt ze svého třeba půlku rozpočtu. Noví zájemci o vstup do fotbalu cítí, že teď je hodnota akcií nízko a že bude vzrůstat.

Jak se projeví, když do fotbalu půjde ještě víc peněz?

Kluby si budou moct dovolit lepší hráče, což znamená ještě větší úspěch v Evropě, který je už teď obdivuhodný. Až to dotlačíme na 10. místo v evropském koeficientu a český mistr půjde přímo do Ligy mistrů, bude to další posun. Sparta nebo Slavia budou mít zase víc peněz, nakoupí si hráče z Teplic či z Liberce. A peníze přijdou i do menších klubů. Vidím to velmi nadějně.

Jak vnímá teplický výstup z šedi vedení města?

Postupně se nám daří zlepšovat spolupráci. Všímají si progresivních kroků, co děláme, a myslím, že máme jejich respekt. Jsem moc rád za to, že nás vnímají jako rodinné stříbro, že nám chtějí pomoct i finančně. Na rok 2024 nám navýší příspěvek na mládež, což je důležité, abychom třeba měli na dobré trenéry a mohli pokračovat v „tunění“ naší mládeže. Zastupitelstvo dokonce odsouhlasilo částku, kterou vynaloží na propagaci města skrze fotbalový klub, vidíme tam velmi pozitivní kroky. Věřím, že fotbal bude dělat radost nejen Tepličanům, ale i městu, které budeme dobře reprezentovat.

Jak konkrétně město navýší podporu teplické mládeži?

Ze dvou milionů na pět. A další dva miliony korun dá na propagaci města skrze fotbal, to už nám připadá, že to jsou velmi důležité částky. Už loni nám město pomohlo s nějakými investicemi, například traktor, s nímž se obhospodařuje trávník, z poloviny zaplatilo. Opravdu cítíme, že to je velmi pozitivní, příspěvek do fotbalu se zdvojnásobil, za což bychom chtěli poděkovat.