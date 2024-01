Kabáti nahrávají novou hymnu fotbalových Teplic. Zpívá i trenér Frťala

„Jsme nadšení, že se toho Kabáti jako teplická kapela ujali. Debatovali jsme o tom s nimi hrozně dlouho a jsme rádi, že už vidíme cíl,“ nadchlo Martina Kovaříka, ředitele marketingu a komunikace teplického klubu. Konkrétní čas zveřejnění hymny ještě znám není.

Píseň vzniká v profesionálním nahrávacím studiu v Jeníkově u Teplic. Podle fotografií z oficiálního Facebooku populárních Kabátů se v něm sešla řada rockerů. „Jsme strašně rádi, že se do toho zapojil i zpěvák Kamil Střihavka, který nazpíval naší poslední oficiální hymnu,“ těší Kovaříka.

Zpívají také hlavní trenér teplického áčka Zdenko Frťala se svými asistenty Ondřejem Prášilem a Janem Rezkem.

Teplický trenér Zdenko Frťala byl na startu zimní přípravy v dobré náladě.

Tomáš Krulich, kytarista Kabátů, loni v rozhovoru pro iDNES Premium prozradil, že nejde o originální skladbu z jejich dílny, ale o historický popěvek fanoušků.

„Zkusíme oprášit starou hymnu Nad Bouřňákem. Poválečnou. Museli to vymyslet někde v hospodě. To nevygugluješ. Není autor muziky, autor textu, to je taková nějaká teplická lidovka. Nikdo neví, kde se vzala,“ popisoval v dvojrozhovoru se Střihavkou. „Teplická ligová a lidová. Žádný záznam se nenajde. Já to ale umím zahrát a Kamil zazpívat.“

Střihavkova téměř tři dekády stará hymna se mezi fanoušky nechytila a on to ví. „Určitě bych ji dneska udělal jinak. Fanoušci ji nepřijali, to se prostě stává. Já se až ex post dozvěděl, že tvrdé jádro a hlavně samotní fotbalisté si na oslavu vítězství zpívají v kabině Vysoký jalovec. Vědět to tenkrát, možná bych z toho i vyšel,“ uvažoval Střihavka. „Hymna by měla jít především naproti fanouškům. Ale nelituju toho, byla to zajímavá zkušenost. Uvidíme, jak se chytnou Kabáti.“

Členové slavné kapely se netají náklonností k Teplicím, Tomáš Krulich za ně v mládí chytal.

Zpívali i Kamil Střihavka (se šátkem vlevo) nebo asistenti teplického trenéra Ondřej Prášil a Jan Rezek.

„Když jsem bydlel s našimi, měl jsem to na stadion asi pět minut pěšky. A dodnes žiju kousek od Stínadel. Táta fotbal hrával, a když mi bylo sedm let, vzal mě do elévů. Prošel jsem nějakým sítem a pak už jsem hrál soutěž. Dokonce v A žácích jsme v osmdesátém roce vyhráli mistrovství republiky,“ zapsal se do historie klubu Krulich. „Ale za Teplice hráli i Ota Váňa a Pepa Vojtek,“ prozradil Kovařík.

Teď jsou někteří z Kabátů pravidelnými návštěvníky ligových zápasů Teplic. „Nejvíc chodí Krulich, ten je na každém utkání. Váňa jezdí z Prahy, přesto se snaží být na většině zápasů. A vyráží i na venkovní,“ oceňuje šéf teplického marketingu.

V zázemí stadionu Na Stínadlech mnohonásobní slavíci pilují i své hity. „Mají tu zkušebnu, místnost, kde se scházejí, když potřebují trénovat na turné.“

Kabáti jsou s Teplicemi spjatí, dokonce už měli i koncerty na Stínadlech, a asi nikoho nepřekvapí, že na hymně pracují právě oni. „Je to i pěkně načasované, brzy po změně klubové identity. Jde o další střípek do mozaiky, jakou image klubu se snažíme vytvořit. Snad se hymna bude fanouškům líbit,“ doufá Kovařík.

Jméno kapely je zárukou, že si Teplice neušijí z ostudy kabát.