Teplice jsou posun, říká univerzál Labík. Co mu přál Trpišovský?

„Pod panem trenérem Frťalou je defenziva výborná, chtěl bych se do ní zapojit. A doufám, že Teplicím přinesu i něco do ofenzivního fotbalu, nějaká čísla, tedy góly a asistence,“ předsevzal si hráč, který na Stínadla zamířil na nezvykle dlouhé hostování. Trvat bude rok a půl.

„Za to jsem rád, můžu se tady zabydlet, poznat tým, a ne si něco zase za půl roku hledat.“

Reprezentant do 21 let už si jedno hostování zkusil, na podzim působil v druholigové Vlašimi. A dařilo se mu, nastřílel tři góly. Nekmital však na kraji obrany jako obvykle. „Nastupoval jsem ve středu pole jako defenzivní šestka. Konečně jsem měl i kanadské body, prolomil jsem to, přišly góly po střelách z dálky i asistence,“ pochvaloval si působení na farmě Slavie.

A díky němu zjistil, že je čas posunout se výš. „Věděl jsem, že nechci ve druhé lize zůstat, ale zlepšovat se. Ne že bych byl ve Vlašimi lídr, patřil jsem však mezi hráče, kteří týmu pomáhají víc. Chtěl jsem se posunout do ligy,“ prozradil odchovanec Třeboradic a Slavie.

Albert Labík na startu teplické zimní přípravy.

Věří, že jeho chvíle v mateřském klubu přijde, až se zocelí pod Krušnými horami. „Konkurence je ve Slavii obrovská, jde o top klub, je hodně těžké se tam chytit. Jsem rád, že jsem dostal šanci v Teplicích, snad se tu budu vyvíjet co nejlíp. Sen je získat pevné místo v sestavě.“

Předpoklady podle trenéra Zdenka Frťaly má. Herní i povahové. „Fotbal směřuje k univerzálnosti hráčů, to on splňuje. Tlačí nás levá strana, ale on je schopný zvládat víc postů,“ přiblížil kouč. „Do budoucna může být hodně zajímavý. I díky svému charakteru. Dvakrát jsem se s ním setkal, je z něj cítit energie a pozitivní přístup.“

Frťalův velký zájem Labíka přesvědčil, aby Teplicím kývl. „Pan trenér mě osobně sledoval na reprezentačním srazu, tím mě překvapil. Plus rozhodlo, že hledají levonohého obránce. Umím hrát i na pravém beku a ve středu hřiště,“ uvedl hráč s číslem 2, s nímž začínal v rodných Třeboradicích, což je čtvrť Prahy.

Labík se Slavií získal mistrovský titul v kategorii U19, s jejím béčkem postoupil ze třetí do druhé ligy. Křivka jeho kariéry pozvolně, ale jistě stoupá. „Jsem vděčný Teplicím za šanci, snad ji budu moct splácet, jak nejvíc dokážu. I když vím, že tohle je krok výš, budou tady lepší hráči, větší konkurence.“

Se slávistickým áčkem trénoval v době pohárových zápasů, jinak byl v béčku. „Pan Trpišovský mi popřál hodně štěstí, ať se mi daří a ať v Teplicích zlepším svoji defenzivu.“