Prodej Chaloupka do Slavie finišuje, Teplice získaly slovenského brankáře

„Chaloupkův transfer je ve finále, věřím, že do konce týdne se dotáhne. Zase po dlouhé době prodáme svého odchovance,“ potěšilo teplického sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

O Slavii sice nikdo na Stínadlech oficiálně nemluví, ale je veřejným tajemstvím, že dvacetiletý hráč zamíří právě do Edenu. Trenér Jindřich Trpišovský ho na podzim osobně v Teplicích sledoval. Cenovka je zhruba na milionu eur, samozřejmostí je bonus při případném dalším přestupu.

Do přípravy se Chaloupek kvůli nespecifikovanému lehčímu zranění naplno zapojí v únoru. „Není to žádná komplikace, o jeho zdravotním stavu jsme věděli. O to je obdivuhodnější, že i přes zdravotní limity zvládl poslední kola. Dokázal, jaký je srdcař,“ vysekl mu poklonu teplický trenér Zdenko Frťala.

Věří, že smlouva ve Slavii, která vstoupí v platnost v létě, neovlivní Chaloupkovo jaro. „On je nastavený tak, že mu tyto věci nezamotají hlavu. Vždyť před rokem a půl byl skoro neznámou, hrál druhou dorosteneckou ligu,“ zmínil Frťala raketový nástup rodáka z Meziboří.

Už v prosinci žluto-modří ohlásili rok a půl dlouhé hostování levonohého univerzála a juniorského reprezentanta Labíka ze Slavie, který podzim strávil v druholigové Vlašimi s bilancí tří gólů. Teď získali i brankáře Ludhu, patřícího do širšího kádru slovenské reprezentace. Podepsal tříletou smlouvu. „Je mu sice teprve třiadvacet, ale už má tolik zkušeností, že bude posilou. A taky konkurencí Tomáši Grigarovi, který je plný elánu a chuti,“ zmínil Frťala klubovou legendu.

Teplický trenér Zdenko Frťala byl na startu zimní přípravy v dobré náladě.

Ludha bere českou ligu jako výzvu: „Je to výborná soutěž, atraktivní, chodí diváci. Což pro mě znamená motivaci pracovat na sobě každý den.“

Z hostování si Teplice stáhly slovenského útočníka Romana Čerepkaie, který během kalendářního roku 2023 dal pět gólů za Zlaté Moravce, a také z Varnsdorfu dalšího ofenzivního hráče Josefa Švandu. Oba se poperou o místo. Na testy skláři přizvali sedmnáctiletého Nojuse Audinise, stopera litevské reprezentace do 19 let, který strávil půlrok také v akademii FC Turín.

„Nemanja Krsmanovič nás požádal o větší vytížení v jiném klubu, to teď řešíme. A budeme řešit i post brankáře tím, že se udělala velká konkurence,“ prozradil Vachoušek. „Chceme v co nejkratší době přivést minimálně ještě jednoho hráče. Nebudu říkat pozici, to jsou pak zbytečné spekulace.“

Návrat Patrika Žitného z Mladé Boleslavi se zatím nekoná, ani příchod sparťanského beka Patrika Vydry. Zranění kromě Chaloupka znemožnilo začít přípravu i Michalu Bílkovi, Tomáši Grigarovi a Andreasu Vindheimovi, hostovi ze Sparty.

Na kondiční soustředění vyrazí Teplice do Špindlerova Mlýna, na herní do Turecka. Jarní část ligy odpálí doma v neděli 11. února se Zlínem.