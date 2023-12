Šéf Teplic o hledání majitele i (ne)volbě kouče nároďáku: Skandál, hanba!

Jak jsou jednání s potenciálním novým majitelem daleko?

Měli jsme tři vážnější kandidáty, jednoho jsme vyřadili, tam se nám to nelíbilo. Teď zbyli dva, zahraniční a český, ten je pro nás priorita. Vyvíjí se to dobrým směrem. Je to poměrně složitá věc, protože není moc zájemců, kteří by chtěli v současné době vstupovat do fotbalu. Souvisí to s ekonomickou situací u nás i v celé Evropě.

Nechápu, proč se hraje fotbal v zimě. To radši dvakrát týdně i s tím naším úzkým kádrem. Zničí se hřiště, je tam možnost zranění, lidi nechodí, protože je zima. Je to prostě nesmysl.