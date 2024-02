Kričfaluši do Teplic nakonec přestupuje, Slavia ho může odkoupit zpět

„Hledali jsme někoho, kdo je schopný zahrát defenzivního záložníka i stopera, přesně to nám v přípravě potvrdil,“ uvedl na klubovém webu teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Odchovanec Kraslic na Karlovarsku patří do kádru české reprezentace do dvaceti let. V minulé sezoně nastupoval za rezervu Slavie a šestkrát jako náhradník naskočil do nejvyšší soutěže. Podzim strávil ve Vlašimi, jejíž dres oblékl třináctkrát ve druhé lize a dvakrát v poháru.

„Vstup do dospělého fotbalu byl náročný. Ve Slavii B i Vlašimi jsme měli hrozně mladý tým, musel jsem si zvykat. Začátky byly náročné, ve druhém roce už jsem to myslím zvládal dobře,“ svěřil se Kričfaluši, který se díky svým 195 centimetrům stal nejvyšším fotbalovým sklářem.

Od letošní sezony je mezi dvěma kluby stejné soutěže omezený počet hostování. Nově smí jeden oddíl poslat do druhého pouze tři fotbalisty. Na teplických Stínadlech už hostují tři muži ze Slavie, konkrétně Daniel Fila, Petr Hronek a od zimy také Albert Labík, proto se u Kričfalušiho zvolil model přestupu s následným možným odkupem.

„Věříme, že Ondra prokáže na prvoligové úrovni naplno svůj potenciál. Zároveň máme jasně nastavené podmínky, za kterých se v budoucnu bude moci vrátit do Slavie,“ uvedl sportovní manažer slávistického A-týmu Přemysl Kovář na klubovém webu.

Do Slavie se v létě z Teplic přesune obránce Štěpán Chaloupek, s klubem z Edenu podepsal čtyřletý kontrakt.