Porážka v derby mrzela ještě více, vzpomíná Levý na souboje Slovácka se Zlínem

Po nedobrovolném konci ve Slovácku vyhledává pro švýcarskou společnost nadějné hráče a zároveň spolukomentuje utkání evropských pohárů pro televizní stanice Sport 1 a 2.

Jako pozorovatele, spolukomentátora, glosátora fotbalového dění vás to baví více?

Na stanici Sport 1 a 2 se sešla výborná parta lidí. Studio je v Budapešti, kam létám. Naposledy jsem spolukomentoval zápasy Dortmundu s Rangers a Sparty s Partizanem. Hlavně ale pracuji pro švýcarskou firmu, která vlastní kluby ve Francii, v Dánsku. Sleduji a tipuji hráče, takže na nedostatek práce si nestěžuji. A ve zbytku času mi dělají radost vnoučata. Neříkám, že bych se nechtěl vrátit na pozici trenéra nebo sportovního ředitele. Ale nedokážu si představit, že by to bylo v Česku.

Zlín - Slovácko Sobota 15.00 online

Proč? Předčasný konec ve Slovácku jste pořád neskousl?

Z každého angažmá si odnáším hlavně hezké vzpomínky. S lidmi z Hradiště jsem pořád v kontaktu, fanoušci byli fantastičtí. Ale konec se mi nelíbil, zůstalo to ve mně. Nemám rád, když mi lidé lžou do očí.

Kolik zápasů o víkendu stihnete zhlédnout?

Kvůli covidu je cestování komplikované, takže jezdím po Česku a Polsku. Věřím, že se to brzy uvolní. Když jsem nastupoval do společnosti, byla představa, že bych jezdil do Afriky, Jižní Ameriky, což teď moc nešlo.

Zpátky k derby. I když nemá zdaleka takový punc jako souboj pražských S, vypíchl byste na něm něco?

Atmosféru, očekávání fanoušků. Většinou byl stadion ve Zlíně nebo na Slovácku dobře zaplněný.

První jste v roce 2006 se Slováckem doma vyhráli 2:0, dva góly dal Milan Ivana, pamatujete?

Je to dlouho. Pro mě to bylo nádherné období s vynikajícími fotbalisty.

Už tehdy jste měl v sestavě Milana Petrželu, který hraje doteď. Co říkáte na jeho výdrž?

Milanovi musím dodatečně pogratulovat, čeho dosáhl. Klobouk dolů. Pořád jsme spolu v kontaktu, i když ne pravidelně. Když jsem ho požádal o dres do dobročinné aukce pro postižené děti, okamžitě mi vyšel vstříc a obratem mi ho daroval. Ukázal, jaký je člověk.

Na podzim překonal rekord v počtu startů v české lize, jeho snem je 500 zápasů v nejvyšší soutěži. Zvládne to?

Bude důležité, aby mu drželo zdraví, jak se bude cítit. Když jsem přišel do Slovácka, divil jsem se, jak s ním zacházeli. Kdykoliv se vrátil z reprezentační akce, tak nehrál. S mým příchodem se to změnilo. Viděl jsem v něm ohromný potenciál. Doteď neztrácí rychlost.

Poslední derby jste odkoučoval v roce 2017, tenkrát v nich měl Zlín po návratu do ligy navrch. Slovácko to muselo štvát, že?

Nedělal jsem rozdíly mezi zápasy, ale nebylo to nic příjemného a porážka v derby mrzela ještě více.

Už tehdy jste měl v týmu Reinberka, Hofmanna, Havlíka, Daníčka, Sadílka, základ současného úspěšného mužstva. Tipnul byste si, že tak vyrostou?

Havlík se Sadílkem byli talentovaní kluci, Daníček neskutečně poctivý kluk, Hofmann zkušený stoper. Měli něco odkopaného, ale ne tolik jako Kadlec, Petržela, Kalabiška, kteří přišli později. Slovácko teď těží z ohromné zkušenosti, z počtu odehraných zápasů. V mé době byla filozofie klubu jiná. Chtěl sázet na mladé, teď se situace úplně otočila a hodně hráčů má kolem třiceti a více. Momentálně to přináší úspěch, ale je otázka, jak dlouho to vydrží. Pokud by najednou skončilo více hráčů, nemuselo by to být snadné. Taková zkušenost, kvalita je navíc finančně nákladnější než před lety.

Překvapilo vás, že loni Slovácko skončilo čtvrté a letos hraje znovu v širší špičce?

Vím, jakou mají hráči kvalitu, co dokáže trenér Svědík, kterého jsem doporučil. Na Slovácku to potvrdil. Jede na výsledky a tak by to mělo být. Všechno si sedlo, kádr, on. Umí s ním pracovat. I když to není starý trenér, něco odtrénoval, má zkušenosti, které dokáže uplatnit.

A neříká si o místo v některém z top českých klubů?

Je rozdíl, jestli pracujete ve Zlíně, Slovácku, nebo ve Slavii, Spartě, nebo v zahraničí. Jestli je trenér pro velký klub, ukáže až čas.

Po porážce od Slavie Svědík naznačil, že se tým možná dotkl vrcholu. Co říkáte? Nebo ještě může zopakovat loňskou jízdu?

Jsem přesvědčený, že se Slovácko bez problémů udrží v první čtyřce. Myslím, že ani Baník ho neohrozí. Ten potřebuje ještě ujít kus cesty, aby pronikl do top čtyřky, kam řadím Slovácko.

Jak mohl ovlivnit tým případ kanonýra Jurečky, který neprodloužil smlouvu?

Má smlouvu do 30. června a nikdo mu nemůže mít za zlé, že chce jít za lepším, za větším výdělkem. Dokud bude odvádět maximum, nevidím nejmenší důvod, proč by neměl hrát. Vyjádření z klubu, která jsem četl, byla amatérská.

Ve Zlíně jste v sestupové sezoně 2008/09 odtrénoval jen pět zápasů na podzim bez jediného vítězství. Na to asi moc rád nevzpomínáte, že?

Tým byl složený převážně ze starších hráčů. Dostal jsem za úkol ho přestavět, zabudovat mladé. Výsledky nebyly, takže jsem nedostal šanci ho splnit. Za pozitivum beru, že jsem vytáhl z dorostu Filipa Nováka, kterého nebrali v potaz.

Po návratu do ligy zažil Zlín hvězdnou chvilku vítězstvím v poháru a účastí ve skupinové fázi Evropské ligy. Od té doby ale hraje víceméně o záchranu. Překvapuje vás, že nedokázal vytěžit více?

Ve Zlíně jsem strávil chvilku, takže jsem neměl čas poznat a pochopit strukturu klubu, zjistit, kam chce směřovat. Můžu mluvit jen zdálky. Třeba se mýlím, ale napadá mě srovnání s mojí Bohemkou. Oba vnímám jako kluby bez ambicí, jejichž jediným cílem je vydržet v lize.

Zlín jste viděl nedávno na Bohemce a po zápase jste řekl, že bude mít potíže se záchranou.

Byl jsem strašně zvědavý na jeho zápas s Libercem. Dosáhl na důležité a zasloužené vítězství. Ale co jsem viděl na Bohemce, tak oba patří ke kandidátům baráže.

Jako pozorovatele vás musel zaujmout David Tkáč, který v 19 letech Zlín gólově táhne.

I když Zlín nic moc neukázal, tak Tkáč se mi líbil. Byl aktivní, nebál se hrát s míčem, dokázal se prosadit jeden na jednoho. Jeho hru bohužel ovlivnila brzká karta, která byla podle mě nesmyslně udělená. Pak měl dostat druhou a klika pro Zlín, že ji nedostal.

Doporučil byste ho své agentuře do zahraničí?

Jednoznačně. Má velký potenciál. Takový typ hráčů je vyhledávaný. Je mladý, ale má přehled ve hře, dokáže dát gól. Jen ještě potřebuje nabrat sílu a zkušenosti.

Ve Slovácku byste našel podobný talent?

Mladých tam tolik není. Havlíka a Sadílka už za ně nepovažuji. Líbí se mi levonohý Kohút, má dobrou střelu, může jít výše. Mluví se o Vechetovi, ale to je hodně předčasné.

Tipnete si, jak dopadne sobotní derby?

Zlín čeká třetí těžký zápas za týden na těžkém terénu a nedokážu si představit, že by bodoval, i když hraje doma.