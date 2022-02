Pánem kraje je opět Zlín. Konečně jsme ukázali naši sílu, těšilo kouče

Slovácko šlo porážce naproti Slovácký kouč Martin Svědík během derby ve Zlíně. Jako by se v sobotu odpoledne ve Zlíně proti nim od začátku všechno spiklo. Za půl hodiny přišli o dva zraněné hráče. Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík se však na nepříznivý vývoj zápasu nevymlouval. Příčiny porážky v derby hledal primárně v nedostatečném výkonu svého mužstva. „Měl jsem hlavně pocit, že tomu nejdeme naproti. Co jsem u týmu, první poločas byl v derby od nás nejslabší,“ uznal Svědík. Slovácko naučil v derby zase vyhrávat. Pod jeho taktovkou vyhrálo pět ze šesti vzájemných utkání, hradišťským fanouškům vrátil čest. V sobotu ale jeho družina na vítězství neměla. Roli favorita nezvládla. „I když nás vykolejila dvě nucená střídání a nemohli jsme se dostat do tempa, měli jsme více pracovat, hrát srdnatěji, agresivněji, organizovaněji,“ štvalo Svědíka. Už po devíti minutách šel dolů ofenzivní záložník Kohút, který si na umělé trávě vedle hrací plochy přivodil těžký výron kotníku. Fatálnější však bylo zranění brankáře Nguyena, který si při rutinním zákroku natáhl břišní sval. Nerozchytanému Fryštákovi první krajské derby zhořklo na konci, kdy mu za záda proklouzla nevinná hlavička Cedidly z nulového úhlu. „Asi to byla moje chyba,“ věděl Fryšták. „K zápasu jsme se upínali, chtěli jsme se od něj odrazit.“ Derby ale jen zvýraznilo slováckou nepohodu v úvodu jara. Jediným pozitivem je postup do semifinále MOL Cupu. Ze hry se ještě netrefilo, včetně poháru čeká na gól pět hodin, mezitím ho Baník sesadil ze 4. místa. V posledních dvou utkáních se zmohlo celkem jen na šest střel, do brány mířily dvě. „Naše práce v šestnáctce a na posledních 30 metrech je špatná, nekvalitní, nepřesná,“ shrnul Svědík. Kalich hořkosti vyprázdnilo do dna Slovácko v 86. minutě, kdy dostal střídající Tomič červenou kartu za nebezpečný šlapák. „Místo abychom vystřelili, uděláme vyloučení,“ kroutil hlavou Svědík, jehož tým čeká v úterý venkovní dohrávka s Pardubicemi.