Fotbalisté Slovácka jsou na nule. Zapomněli střílet góly

Sezonu jeho tým rozehrál porážkou 0:1 v bulharském Plovdivu v kvalifikaci Evropské ligy, od té doby táhl parádní sérii 22 soutěžních zápasů, ve kterých skóroval.

Na jaře ale zůstává Slovácko na suchu. Netrefilo se za 120 minut čtvrtfinále poháru v Olomouci, kde postoupilo po penaltovém rozstřelu, a ani za 90 minut v lize. Proti Slavii se přitom zmohlo na jedinou střelu mezi tyče, na Mandouse ji vyslal ve čtvrté minutě nastavení Havlík.

„Presink, intenzita hry, běhání, to bylo v pořádku. Ale když hrajete se Slavií, musíte předvést nadstandard v útočné fázi,“ poznamenal Svědík. „Mrzí mě, že se toho nezhostili hráči, od nichž to očekáváme,“ zmínil jmenovitě dvojici tvůrců hry Havlík – Sadílek.

Ofenzivní trable však začínají odzadu. Bez produktivní dvojice krajních beků Kalabiška – Reinberk ztrácí Slovácko údernost, přímočarost.

„Šimko s Tomičem sice hráli dobře v defenzivě, ale do ofenzivy nemají takovou kvalitu,“ prohodil Svědík.

Kalabiška se zranil v poháru, Reinberk odehrál po nemoci jen závěr utkání se Slavií. „Schází nám v křídelních kombinacích, ve finální části na posledních 30 metrech, při zavírání zadních prostorů,“ shrnul Svědík.

Slavia si bohatě vystačila s defenzivní taktikou. „Přijela bránit, což umí dobře. Jenže jsme vyvinuli strašně malý tlak, abychom je donutili dělat chyby,“ vnímal Svědík.

Tu klíčovou vyrobili domácí minutu před poločasovou přestávkou. Slovácku selhala ofsajdová past, Tomič se zapomněl za obrannou linií a volný Bah naservíroval míč do malého vápna přesně na nohu Lingra, který rozhodl o vítězství Slavie v Uherském Hradišti stejně jako před rokem.

„Bohužel, co jsme nechtěli, to se stalo. Slavii jsme pustili vedení. Z taktického a psychologického to byla velká chyba,“ štvalo Svědíka po marném dobývání slavistického defenzivního valu.

„Bylo to o jednom gólu, bohužel jsme ho dostali my. Zápasu by slušela remíza,“ mrzela kapitána Slovácka Michala Kadlece druhá domácí ztráta. „Plzeň i Slavii jsme přehráli, ale nezvládli jsme to. Jsou to zápasy, které nám chybí, abychom hráli o úplnou špici.“

Na přelomu roku ztratilo Slovácko fazonu. Z pěti posledních ligových kol vyhrálo pouze jednou.„Mančaft se dostal na vrchol a možná už to dál nejde a dřeme to přes. Je otázka, jestli je to krátkodobé, nebo dlouhodobé. Doufám, že se z toho dostaneme,“ přeje si Svědík.

Což napoví už sobotní derby ve Zlíně.