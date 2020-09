Dostál odchytal stý ligový zápas za Zlín. Baránka má na dosah

„Určitě by to šlo. Snad ho předstihnu. Ještě můžu pár sezon chytat,“ připomněl Dostál, že brankáři zrají jako víno a jemu bude za rok teprve třicet.

Prvoligových startů mohl mít mnohem více. Jenže šest sezon se Zlín motal ve druhé lize, a když už Dostál pomohl mateřskému klubu vychytat postup, musel o místo jedničky tvrdě bojovat v ostré konkurenci Tomáše Holého, Milana Švengra, Zdeňka Zlámala a aktuálně Mateje Rakovana.

Zlínští brankáři podle počtu startů v 1. lize Vít Baránek 112

Stanislav Dostál 100

František Ondrůšek 79

Antonín Jurásek 49

Aleš Kořínek 30

Zdeněk Zlámal 29

Otakar Novák 27

Branislav Rzeszoto 27

Matej Rakovan 26

Václav Hastík 20

Tomáš Holý 20

Jiří Krbeček 11

Milan Švenger 6

Radovan Krása 1



„Každý chce hrát, takže občas mě napadlo, že bych to mohl zkusit někde jinde. Ale teď jsem rád, že jsem zůstal a že mám ve Zlíně tolik zápasů. „Ještě jednu stovku bych chtěl přidat,“ přeje si Dostál.

K ligovému duelu ho poprvé nominoval v dubnu 2008 trenér Pavel Hoftych, když mu bylo pouhých šestnáct let. Na Kladně kryl záda Baránkovi. „Výborný chlap. V zápasech býval v klidu, nedával na sobě nic znát. Profík,“ vzpomíná Dostál na zlínského rekordmana mezi tyčemi. „Když jsem začínal v áčku, tak byl jedničkou, dvojkou Alda Kořínek a já trojka.“

Prvoligové premiéry se dočkal ještě na podzim téhož roku. Když se zranil Baránek a Kořínek dostal červenou kartu, mazal do brány dorostenec Dostál, čímž se postaral o zápis do historie – ve věku 17 let, 4 měsíců a 19 dní se stal nejmladším gólmanem elitní tuzemské ligy; brankářskou legendu Petra Čecha předběhl o dva týdny.

Po utkání přiznal, že samou nervozitou si nemohl ani zavázat tkaničky. Tehdejší trenér zlínských brankářů Marek Kalivoda mu na památku předal DVD se záznamem zápasu, který skončil 1:1 a ve kterém Dostál kapituloval jen z penalty. „Ještě ho mám doma schované,“ prozradil Dostál.

Dvanáct let staré vzpomínky na prvoligový debut se mu znovu vybaví v sobotu. Stejně jako tehdy bude zlínským soupeřem Olomouc.

„Když hrajeme doma proti Sigmě, tak mi to známí, rodina připomínají,“ říká Dostál. „Ale zápasů, které mi utkvěly v paměti, je mnohem více – vítězství nad Spartou, na Slavii, pohárová utkání...“

Hořkosladké jubileum

Jen tak nezapomene ani na poslední ligové střetnutí na Spartě. Budou to však hořkosladké vzpomínky. Na jedné straně radost ze stovky, na druhé pachuť ze zbytečné porážky. V 88. minutě za stavu 1:1 lapil Dočkalovi penaltu, euforii ale nestihl Dostál ani vstřebat, vzápětí ji přebilo zoufalství z vlastní branky.

„Neskutečné, smůla. Kdyby to Jiras trefil jinou nohou... Ještě mi to šoupl mezi nohy,“ kroutí Dostál hlavou ještě teď nad kuriózním vlastencem. Pro kapitána Jiráčka měl ovšem pochopení. „Omlouval se, ale to se stane. Se Slováckem jsem si hodil balon za svoje záda,“ připomněl rok staré derby.

Nešťastnou prohru na hřišti lídra už ale hodili Dostál a spol. za hlavu.

„Nebylo by dobré se k ní neustále vracet. Teď je tady Olomouc,“ vyhlíží Dostál třetí domácí moravské derby v řadě. „Sigma je rozjetá, v herní pohodě, mají devět bodů. Věřím, že trenéři zvolí dobrou taktiku.“

Před zápasem má jedno velké přání – vychytat první čisté konto sezony. „Vždycky nám nějaká situace utekla, už by to chtělo nulu,“ uvědomuje si zlínská jednička.

Mezi brankáři ceněnou statistiku vede ve Zlíně kdo jiný než Baránek, který vyčapal 36 čistých kont, Dostál jich má na třetím místě 21.

„Sto prvoligových startů pro mě dost znamená. Ještě sto vychytaných nul a bude to pecka,“ usmál se Dostál při představě dalšího milníku.