Od operace mě zachránil malý zázrak, říká zlínský gólman Dostál

Počítal, že po srpnové artroskopii kolene se vrátí do brány nejpozději v půlce podzimu. Nakonec je gólman fotbalistů Fastavu Zlín Stanislav Dostál rád, že mohl začít bez omezení zimní dril.

„Byl to malý zázrak, protože operace visela na vlásku,“ přiznává Dostál, že mohl přijít nakonec o celou sezonu. „Teď jsem stoprocentně v pořádku, nemám žádné omezení. Také běhy, které jsme dostali přes vánoční svátky, jsem absolvoval. I na betoně a necítil jsem žádnou bolest,“ pochvaluje si Dostál.

Takže co vás zachránilo od hlubšího zákroku?

V listopadu jsem měl pozitivní test na covid a tím pádem jsem byl dva týdny doma. Předtím jsem dostal do kolene injekce, plazmu. Podle lékaře si to v té době všechno sedlo.

Naposledy jste chytal v půlce srpna v Karviné. Tehdy jste si tak dlouhou přestávku nepřipouštěl, viďte?

Tak dlouho jsem ještě nikdy nestál. Nedokázal jsem si to představit. Asi to tak mělo být. Doufám, že už je to za mnou. Teď se jen udržet ve zdraví, připravit se a pomoct.

Jak moc vás štvalo oddalování návratu?

Poslední měsíc jsem už chtěl strašně na hřiště, vrátit se do tréninku. Moc jsem se těšil. Ale všechno má svůj čas. Sledovat zápasy z tribuny bylo hodně nezvyklé a nepříjemné. U některých jsem se radoval, u jiných jsem trnul.

Mezitím se rozchytal Matěj Rakovan, který navrch zneškodnil v klíčových zápasech o záchranu dvě penalty. Jak těžké se bude přes něj vrátit do pozice jedničky?

Raky předváděl poslední zápasy výborné výkony. Teď se ale bavíme, abych byl na sto procent zdravý a připravený pomoct.

Šanci na dvě utkání dostal také třetí vzadu, Jan Šiška.

Šiša začal zápas v Plzni. Říkal jsem, že tam nemá co ztratit. Pro začínajícího gólmana jsou to krásné zápasy. Držel jsem mu palce, neukázal se zle.

Bylo neplánované podzimní volno pozitivní aspoň v tom, že jste se mohl věnovat vaši druhé vášni, pálení slivovice?

Samozřejmě. (smích) Jako každoročně. Sklidili jsme úrodu, udělali jsme zásoby. Měl jsem na to trochu více času.

Od hrozby baráže vás dělí jen tři body. Bude to zase jen o záchraně jako v předchozích sezonách?

Těžší je to, že máme do konce základní části jenom jedenáct zápasů. Půjdou strašně rychle po sobě a výhry budou extrémně důležité. I když jsme získali relativně málo bodů, máme to ve svých rukách. Musíme myslet na sebe, neohlížet se kolem sebe.

Na druhou stranu střední skupinu máte na dohled tří bodů.

Právě. Je to namačkané. Dvakrát třikrát vyhrajeme a můžeme být v pohodě. Na to bychom se měli zaměřit.

Zimní příprava trvá jen měsíc, první únorový víkend rozjedete ligu. Vyhovuje vám to takhle?

Doufám, že vydrží počasí. Teď je relativně v pohodě. Je lepší, když se hraje, než trénuje. Dlouhé přípravy? To bývalo. Tenhle mód je daleko lepší, akorát v létě by se mohlo hrát mnohem více než v zimě.

Jako jeden z mála týmů budete trénovat jen v domácím prostředí. Nevadí?

Když bude počasí, tak máme připravené travnaté hřiště. Má to svoje pro a proti. Když budete cestovat, pak musíte dát volno. Ale přiznám se, že mě trochu mrzí, že nejedeme do zahraničí. Hotel a podmínky, které jsme měli v Turecku, byly na výborné úrovni. Ale bereme to tak, jak to je. Poradíme si s tím.

Poprvé zažíváte zimní dril pod trenérem Jelínkem. Je to jiné než v předchozích letech?

Dopoledne jsme měli smíšený trénink s hráči. Pamatuji si to trošku jinak. Začínám malinko cítit achilovky, ale to bude v pohodě. Vím, že Jelda má přípravy náročnější, člověk si na to zvykl.