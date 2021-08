Jednička Zlína podstoupí artroskopii. Je to lepší varianta, tvrdí Dostál

„Doufám, že když se podívají dovnitř, nic horšího tam nenajdou,“ přeje si Dostál, který si zatím vážnější zdravotní trable držel daleko od těla. „Naposledy mi řezali mandle, když jsem byl malý. Od té doby jsem se doktorům úspěšně vyhýbal.“

Co ukázala rezonance?

Že na 99 procent jde o poškozený meniskus. Je to „lepší“ varianta, protože tam je doba léčení měsíc. Pak bych měl být zpátky na hřišti. Jedná se zřejmě o distorzi, nějaký úlomek, nebo prasklinu. Musí to vyčistit, srovnat koleno dohromady. Kdyby byly špatné vazy, chovalo by se koleno jinak.

Oddechl jste si?

Pocity jsou zvláštní. Je to moje první zranění, bohužel ve třiceti letech. Sice nic extra vážného, ale je to zásah do těla. Nemám zkušenost s tím, že bych stál tak dlouho kvůli zdraví. Musím se s tím v hlavě srovnat. Znal jsem jen tréninky, zápasy. Najednou z toho vypadnu. Nevím, co mám čekat. Strýcové byli na operacích kolene, předávají mi rady. Ale jak to člověk sám neprožije, tak to nemůže hodnotit.

Tušíte, jak jste se zranil?

Koleno bylo asi trochu unavenější a napomohl tomu také trávník v Karviné. Byl fakt špatný. Nedržel pod nohama, roloval se. Při odkopu se mi noha prohnula a v koleni mi prdlo. Dva dny jsem nemohl na nohu došlápnout.

Na zápasy se budete chodit dívat?

Budu na stadionu pořád. Čeká mě rehabilitace po operaci, ještě před ní zkusím něco zvládnout, aby svaly tolik neochably a koleno bylo co nejvíce připravené, ať se všechno urychlí. Budu mít normální tréninkový režim, akorát budu dělat něco jiného.

Vypadáváte ze hry v době, kdy se tým zvedá. To naštve, že?

To mě mrzí. Začala se projevovat naše práce. Kluci to v Karviné zvládli týmovostí. Budu jim fandit. Všichni si přejeme být co nejvýše. Raky (dvojka Rakovan) i Šiša (trojka Šiška) na lávce to bez problémů zvládnou.