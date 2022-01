Zlínský fotbalový trenér Jelínek v roli studenta: Anatomie se nebojím

Napoprvé to nevyšlo, podruhé už trenér zlínských fotbalistů Jan Jelínek přijímacím řízením na studium profilicence úspěšně prošel. „Vzdělávám se celoživotně. A když vás to baví, pak je to jednodušší a učení vám leze lépe do hlavy,“ říká Jelínek, který je formálně vedený jako asistent prvoligového mužstva.