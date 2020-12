Fotbalový Zlín válí, ale může ztratit gólmana číslo jedna

„Zatím jsme se nebyli schopni dohodnout,“ přiznal hráčský manažer Jan Levý, který Dostála zastupuje.

„Jednáme. Blížíme se k finálnímu podpisu. Zbývají maličkosti. Věřím, že se domluvíme v týdnu po zápase s Jabloncem,“ reagoval generální ředitel zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Co na to brankářská jednička aktuálně pátého mužstva Fortuna ligy?

„Chci se soustředit na zápasy, nechávám to na manažerovi. Nabídka Zlína mě těší, jsem tady rád. Ale vím, že jsou i jiné možnosti,“ naznačil Dostál, že mateřský klub není jediným zájemcem o jeho brankářské služby.

I když si umí představit změnu působiště, jeho prioritou je pokračování v domácím prostředí, kde strávil celou profesionální kariéru.

„Pro mě je to srdcovka, vyrůstal jsem tady, znám každou skulinu na stadionu, všechny lidi v klubu, jsme tady jako rodina,“ přiznává Dostál, že za každou cenu se stěhovat nechce. I když... „Kdo by nechtěl po takových letech zkusit něco jiného. Ale nabídka by musela být velice zajímavá, aby mě to donutilo odejít ze Zlína,“ kloní se opět na stranu klubu, který ho pro velký fotbal vychoval.

K odchodu měl nakročeno před rokem, kdy ztratil pozici jedničky. Námluvy s konkurenty v boji o ligovou záchranu však ve Zlíně rychle zarazili a Dostál zůstal. Pokud teď nepodepíše novou smlouvu, stane se od Nového roku volným hráčem.

„Zlín je první kontakt, ale pokud se nedomluvíme, tak si Standa sice nebude vybírat z deseti nabídek, ale určitě nezůstane bez práce,“ je přesvědčený Levý. „Nějaké jméno si udělal a tím, že se hraje takhle dlouho, je schopný naskočit od ledna kdekoli.“

Čas k dohodě se oběma stranám kvapem krátí. Prostor k vyjednávání zkracuje nabitý prosincový program se dvěma vloženými středečními koly s posledním den před Štědrým večerem. Ke spěchu je nutí také brzký start jarní části ligové sezony v půlce ledna.

„Škoda, že není ještě jedna reprezentační pauza. Času moc není, ale tak to je dané,“ prohodil Dostál, který patří k pilířům mužstva - spolu se stoperem Buchtou nevynechali na podzim ani jednu ligovou minutu.

Jako druhý gólman ve zlínské historii odchytal v nejvyšší soutěži 100 zápasů. Za rok mu bude třicet a přemýšlí, co dál. Fotbalově je ve Zlíně spokojený. Daří se jemu i týmu.

„Strašně moc nám pomohl obrat v Budějovicích,“ zmínil první duel po koronavirové stopce. „Semkli jsme se. To už jsem dlouho nezažil. Řekli jsme si, že takhle ne, že tam prohrát nemůžeme. Od té doby se nastartovala vlna.“

Ta kromě Jihočechů vzala Plzeň a Karvinou. A lví podíl na vítězné sérii má defenzivní práce mužstva s jistým Dostálem v zádech.

„Změnili jsme způsob hry. Kluci o dost více běhají. A vyhýbají se nám zranění a koronavirus. Když někdo vypadne, tak jenom jeden, nebo dva,“ poznamenal Dostál, jemuž také přeje Fortuna. Když už ho plzeňský Hejda nebo karvinský Guba překonali, gól neplatil. „Štěstí se musí jít naproti a my mu teď naproti jdeme.“

Skromné ambice ve skromném východomoravském klubu se však nemění.

„Tři výhry nás nakoply, ale nelítal bych v oblacích,“ pronesl Dostál a zároveň upozornil na nedobrou zlínskou bilanci ve vzájemných zápasech proti pátečnímu soupeři. „Už když jsme jeli z Karviné, tak jsem si říkal: Kurnik, my jsme Jablonec od postupu do ligy neporazili. Je to nepříjemný a neoblíbený soupeř, se kterým jsme se většinou utkali ve slabším období.“

Teď jsou zlínští fotbalisté a Dostál v pohodě. Jak dlouhou bude jejich spojení trvat, se teprve uvidí.