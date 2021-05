Sparta - Brno 6:1, všechny góly padly za první půli, čtyři dal Hložek

Po poločase to směřovala k dvoucifernému výsledku. „O přestávce jsem se toho bál,“ přiznal brněnský kouč Richard Dostálek.

Nemusel, Sparta ubrala a jeho tým se vzadu přece jen dost zlepšil.

Zápas, v němž ani jeden tým nemusel kvůli postavení v tabulce nutně bodovat. Sparta měla jisté druhé místo, Brno už před dvěma týdny sestoupilo.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

I proto ani jeden tým nedával důraz na defenzivu, všichni hráči obranné povinnosti vzali hodně volně, obránci hráli bez zajištění.

Bezstarostný fotbal fanoušky bavil, byť první gól padl do domácí sítě. Po dlouhém výkopu brněnského gólmana Flodera jeho protějšek Heča netakticky vyběhl na hranici pokutového území, byť musel vidět, že vracející se Hancko míč před dotírajícím Hladíkem v pohodě má.

Domácí stoper tak hrál hlavou malou domů, ale jelikož Heča byl od něj jen metr, přehodil ho a dobíhající Hladík dal snadný gól. Asistence: Floder.

To však byl od brněnského gólmana jediný počin, který se mu povedl. Do poločasu dostal z pěti sparťanských střel šest gólů, jeden byl totiž vlastní.

Čtyřikrát se trefil Hložek, který se v tabulce střelců až ze sedmé pozice během poločasu probil do čela. Skóroval z penalty, hlavou po centru Dočkala, pravačkou po přihrávce Hancka a levačkou po zpětném pasu Krejčího.

A to mu pátý gól „vzal“ brněnský Sedlák, který si před Hložkem srazil do vlastní sítě přihrávku před odkrytou bránu. Do druhé půle lehce zraněný Hložek už nenastoupil, čímž přišel o možnost bojovat o nejlepšího kanonýra ligy. I tak nikdo lepší nebyl, patnáct branek má i slávista Kuchta, který však odehrál o osm utkání víc.

Tím zápas ztratil jediný náboj, o vítězství Sparty bylo dávno rozhodnuto. Hložek na patnáct branek potřeboval jen devatenáct zápasů, čtyři a půl měsíce totiž nehrál kvůli zranění zánártní kůstky.

Už to nemělo tempo, sparťané výrazně ubrali a navzdory vysokému vedení se trenér Vrba u postranní čáry hodně zlobil a křičel. Nechtěl, aby hráči polevili. Kapitána Dočkala si dokonce zavolal k sobě, aby mu domluvil.

Ale mužstvo už neprobudil, hosté se zatáhli, aby nedostali další nálož. Sparťané pak nevynaložili dostatek úsilí, aby urputnou obranu překonali.

Zaujalo jen krásné sólo Karabce přes několik bránících hráčů, ale domácí mladík už nedokázal zakončit.

„První poločas jednoznačně vyzněl pro Spartu, která byla dominantní. Důrazná, rychlá, v kombinaci neskutečně silná. Dařilo se jim i v koncovce, Adam nás vlastně porazil sám. Nám do druhé pomohla střídání, Sparta už taky nehrála jako v první půli, takže výsledek je ještě milosrdný,“ řekl brněnský kouč Richard Dostálek.